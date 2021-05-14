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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда в Венгрию и Австрию

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В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на международные поезда Чоп-Захонь и беспересадочные вагоны Киев-Вена.

Это стало возможным также при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии, сообщает пресс-служба компании.

Поезда начнут курсировать уже с 1 июня.

Отмечается, что всю актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии можно узнать из официальных источников посольств Украины в этих странах.

"Укрзализныця" полностью готова к возобновлению железнодорожного сообщения со странами Европы. Уверен, что дальнейшая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции даст нам возможность уже в скором времени возобновить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений – Польша", – отметил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.

Напомним, с 14 мая будет курсировать новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который объединит Ковель и Николаев.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзализныця"


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