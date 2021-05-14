"Укрзализныця" запустила новый летний поезд Ковель-Николаев

С 14 мая будет курсировать новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который объединит Ковель и Николаев.

Поезд № 188П будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и пройдет станции Луцк, Ривне, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаеве ожидается в 10:13, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Обратно по нечетным числам из Николаева поезд № 188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления – 14:34, прибытия в Ковель – 13:36.

Напомним, во время майских праздников и выходных поездами АО "Укрзализныця" воспользовались 840 263 пассажира.