Николаевскую область вернули в "оранжевую" карантинную зону

Министерство здравоохранения спустя сутки установило в Николаевской области оранжевый уровень эпидемической опасности.

В то же время остальные регионы остаются в "желтой" карантинной зоне, о чем свидетельствуют данные министерства.

Согласно данным Минздрава, на Николаевщине коэффициент обнаружения случаев инфицирования коронавирусом составляет 20,6% при норме в 20%.

Напомним, что с 13 мая в Николаевской и Черкасской областях был установлен желтый уровень эпидопасности.

На утро 14 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.