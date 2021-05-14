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Николаевскую область вернули в "оранжевую" карантинную зону

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Николаевскую область вернули в

Министерство здравоохранения спустя сутки установило в Николаевской области оранжевый уровень эпидемической опасности.

В то же время остальные регионы остаются в "желтой" карантинной зоне, о чем свидетельствуют данные министерства.

Согласно данным Минздрава, на Николаевщине коэффициент обнаружения случаев инфицирования коронавирусом составляет 20,6% при норме в 20%.

Николаевскую область вернули в оранжевую карантинную зону 01

Напомним, что с 13 мая в Николаевской и Черкасской областях был установлен желтый уровень эпидопасности.

На утро 14 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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