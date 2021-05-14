Мошенники украли у государства на поставках топлива 107 миллионов, – Офис генпрокурора

Участники преступной группировки под предлогом поставки горюче-смазочных материалов путем обмана украли у госпредприятий 107 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, участники преступной организации – директоры и работники ООО, путем использования четырех подконтрольных им субъектов хоздеятельности, под предлогом поставки горюче-смазочных материалов по заключенным вследствие процедур публичных закупок договорам, путем обмана завладели денежными средствами государственных предприятий и учреждений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза установила нанесение около 107 млн грн материального ущерба.

Организатору и шести участникам схемы сообщили о подозрении по фактам создания преступной организации, мошенничества и легализации имущества, полученного преступным путем – ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.