Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

Граждане Украины оформили около 6 млн ID-карт и более 16 млн биометрических паспортов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Facebook в рамках кампании #миEUкраїна ко Дню Европы.

Среди результатов реализации государственных проектов евроинтеграционного направления ГМС также отмечает получение иностранцами и лицами без гражданства свидетельств на постоянное или временное проживание в форме карт с бесконтактным электронным носителем – оформили уже 287 тысяч свидетельств.

Кроме того, миграционная служба отметила принятие закона о цифровых копиях ID-карт и биометрического паспорта, которые приравниваются к физическим аналогам документов, а также введение комплексных электронных услуг ID-14 и е-Малятко.