В Украине почти закончились запасы вакцины AstraZeneca (обновлено)

По состоянию на 12 мая в пунктах прививок по всей Украине использована почти вся вакцина AstraZeneca (Covishield и SKBio) против COVID-19, предназначенная для иммунизации первой дозой.

Часть этой вакцины, всего 26 тыс. доз, зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых начались с 24 февраля, сообщает портал о вакцинации Министерства здравоохранения.

Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах прививки Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева. Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины.

По словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, следующая поставка вакцины AstraZeneca в Украину ожидается 24-25 мая, передает Укринформ.

"Сегодня вакцина для первой прививки в большинстве областей уже использована. Зарезервировано около 30 тыс доз вакцины для второй прививки тех, кто вакцинировался конце февраля-начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины AstraZeneca, это единый продукт, без разницы, на какой площадке выработан. Мы ближайшую поставку в 700 тыс доз ожидаем в числах 24-25 мая", – сказал Ляшко.

Согласно данным Минздрава, сейчас продолжается иммунизация против COVID-19 мобильными бригадами, которые используют другие препараты – CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer BioNTech. Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Напомним, на утро 14 мая в Украине от COVID-19 привили 918 164 человека, за прошедшие сутки – 21 587.