Итоги недели: Локомотивы в кредит от Франции, отставка министров и дело для Медведчука

Главные новости экономики за неделю 11 - 14 мая.

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка выросли в апреле на $1 миллиард

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая оставили $28 млрд (в эквиваленте), увеличившись в апреле на 3,6% или на $0,96 млрд, сообщил Национальный банк. Рост резервов обеспечили валютные поступления в пользу правительства от размещения евробондов на $1,25 млрд.

Банк Англии признал bail-in еврооблигаций "Приватбанка" на $600 миллионов

Банк Англии признал законным проведенную при национализации "Приватбанка" операцию bail-in его еврооблигаций, выпущенных через британскую специальную компанию (SPV) Credit Finance plc на $595 млн. Эта операция оспаривается в украинских судах семьей Суркисов, а также офшорными компаниями, которые выступают держателями еврооблигаций.

Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты

Согласно данным Нацбанка, в апреле украинцы сократили покупку наличной валюты на 5,8% – до $1,37 млрд. В то же время продажа наличной валюты выросла на 7,4% – до $1,84 млрд, что является рекодным значением за время ведения статистики. С учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила покупку на $545,9 млн.

План доходов общего фонда госбюджета в апреле недовыполнен на 3 миллиарда

В апреле 2021 года в общий фонд госбюджета поступило 94,1 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше плана. В Минфине это поясняют меньшими, чем предусмотрено законам о госбюджете, поступлениями от перечисления прибыли Нацбанка. В целом в общий фонд госбюджета за четыре месяца поступило 313,8 млрд грн (на 2,3% или на 6,9 млрд грн больше плана).

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 7 раз

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,43 млрд грн, сохранив ставки по ценным бумагам неизменными, хотя на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ Минфин смог привлечь 10,36 млрд грн.

Нацбанк отказался выходить на межбанк шестую неделю подряд

Национальный банк за неделю с 11 по 14 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие пять недель. Тем временем, курс гривни укрепился с 27,7205 грн/$ в начале недели до 27,6142 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 14 мая.

"Приватбанк" перечислил в бюджет 10 миллиардов дивидендов

Государственный "Приватбанк" 14 мая перечислил в бюджет первый транш дивидендов в размере 10 млрд грн. В целом банк обязан перечислить в госбюджет 19,44 млрд грн или 80% чистой прибыли за 2020 год.

Нацбанк зафиксировал максимальное количество поддельных банкнот гривни за последние годы

По итогам 2020 года в Украине на 1 миллион штук настоящих банкнот гривни приходилось около 5,5 шт. поддельных, что существенно больше чем в 2019 году (около 3 штук) и превышает показатели 2018 года (2,5 штук) и 2017 года (3,6 штук), сообщил Нацбанк. Чаще всегоподделывают банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил Госстат. По сравнению с предыдущим кварталом спад ВВП составил 1,1%.

Инфляция в апреле замедлилась до 8,4%, – Госстат

Рост цены на потребительском рынке в апреле 2021 года замедлился до 0,7% с 1,7% в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе, сообщил Госстат. В годовом измерении инфляция замедлилась до 8,4% с 8,5% по итогам марта. При этом базовая инфляция в апреле ускорилась до 6,3%.

Дефицит внешней торговли вырос в первом квартале в 4 раза, – Госстат

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли Украины в первом квартале 2021 года выросло в 4,3 раза – до $1,05 млрд с $0,25 млрд за аналогичный период 2020 года. По данным Госстата, больше всего на это повлияло снижение положительного сальдо внешней торговли услугами, которое упало в 2,4 раза.

ВЛАСТЬ

Украина купит у Франции в кредит электровозы и подъемники на 1,2 миллиарда евро

Украина и Франция подписали рамочных соглашения на поставку 130 электровозов на сумму до 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.

Кабмин Шмыгаля лишился трех министров

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий подали заявления от отставке, Верховная Рада может рассмотреть этот вопрос на заседании 18 мая. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подал представление на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Кабмин лишил права на субсидию семьи безработных и заробитчан

Кабинет министров опубликовал постановление, ограничивающее круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы уже вступили в силу и будут использоваться при рассмотрении заявлений на субсидию на новый сезон, которые все получатели такой помощи должны подавать с 1 мая.

Кабмин принял решение о создании Бюро экономической безопасности

Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

Кабмин принял решение для получения миллиардов от "Нафтогаза"

Кабинет министров изменил порядок расчета госкомпаниями резерва сомнительных долгов, что может привести к частичному расформированию резервов "Нафтогаза" в объеме 42,6 млрд грн и перечислению дополнительных поступлений в госбюджет. Споры по этому вопросу называл причиной своего увольнения бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Прокуратура провели массовые обыски у подчиненных Кличко, мэр заявляет о давлении

Киевская прокуратура и налоговая милиция ГФС сообщили о массовых обысках в КГГА и столичных коммунальных предприятиях по меньшей мере по 13 уголовным делам, которые касаются событий, начиная с 2012 года, и большей частью связаны с уклонением от уплаты налогов частными компаниями-подрядчиками.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть" и назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на местное самоуправление, а также личным давлением на него из-за планов вывести исполнительную власть в городе из-под влияния президента Зеленского.

Совет нацбезопасности насчитал в Украине 13 олигархов

Совет нацбезопасности и обороны определил 13 лиц, которых можно с уверенностью отнести к олигархам, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, не уточнив фамилий. Ранее разработать закон про олигархов СНБО и Офису президента поручил Владимир Зеленский.

Зеленский поручил СНБО проверить раздачу госдач под руководством зятя своего бизнес-партнера

Владимир Зеленский поручил СНБО проверить законность передачи в аренду государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице во времена Петра Порошенко. Однако тогда госдачами на должности Главы госуправления делами ("ДУСя") руководил нынешний глава Винницкой ОГА и зять бизнес-партнера Владимира Зеленского по "Лиге смеха" Сергей Борзов.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо

Кабинет министров установил на период действия карантина для сетей автозаправочных станций (АЗС) предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр), а также формулу ценообразования на топливо.

Перед этим Кабмин опубликовал свое постановление от 29 марта, которым для сетей АЗС вводится обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней. После его принятия власти и собственники АЗС договорились заморозить цены на топливо на апрель, но с начала мая ценники на заправках начали увеличиваться.

Socar начнет поставки дизтоплива из России вместо компании окружения Медведчука

Компания из группы азербайджанской Socar стала новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и подписала соответствующий контракт, сообщило издание enkorr со ссылкой на участников рынка. Новый оператор может начать поставки российского дизтоплива уже в мае-июне.

Украина завершила рекордный сезон отбора газа из хранилищ

Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" завершил один из самых длинных сезонов отбора газа из украинских ПХГ, на протяжении которого из хранилищ было отобрано рекордный за 7 лет объем топлива – 13,2 млрд кубометров. По состоянию на 1 мая запасы газа в ПХГ составляли 15,1 млрд кубометров, что на 8,3% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

"Укрнафта" будет 13 лет рассчитываться с "Нафтогазом" за полученную предоплату за газ

В рамках схемы по урегулированию налоговой задолженности АО "Укрнафта" получила от "Нафтогаза" предоплату в сумме 23,6 млрд грн (без НДС) за поставки газа будущей добычи, которые планируется осуществить в последующие 13 лет. Подробности достигнутых в конце 2020 года договоренностей раскрыла в своей отчетности нефтяная компания.

"Укртрансгаз" получил убыток на 2,6 миллиарда

Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" по итогам 2020 года получил убыток в размере 2,62 млрд грн. И.о. гендиректора компании Сергей Перелома ранее отмечал, что "Укртрансгаз" мог быть прибыльным, но этого не произошло из-за ряда судебных решений в пользу "Укрнафты" и компании "Профи газ".

Подробнее о возвращении возникшего еще в 1999 году долга перед "Профи газ" читайте в материале БизнесЦензор: Керівник Укртрансгазу Сергій Перелома: "Жеваго зателефонував мені і просив не поспішати з виконанням рішення суду по мировій угоді"

Зеленский подписал закон о сертификации "Укрэнерго"

Подписанным президентом законом предусмотрено проведение сертификации НЭК "Укрэнерго", как независимого оператора системы передачи электроэнергии, по модели ISO (independent system operator), что является условием для интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

ТРАНСПОРТ

Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

Согласно подписанному закону, введенная на полгода минимальная ставка акцизного налога для бензинового авто возрастом от 5 до 9 лет с двигателем до 2000 куб. см составит 500 евро. Максимальная ставка для дизельного авто старше 15 лет с двигателем 5000 куб. см составит 2750 евро.

Кабмин разрешил "Укравтодору" взять в долг 20 миллиардов на ремонт дорог

Кабинет министров принял два постановления, которыми предоставил "Укравтодору" в 2021 году государственные гарантии на общую суму 20 млрд грн по займам на срок до 15 лет. В 2020 году Кабмин предоставлял "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн.

АМКУ приостановил финансирование реконструкции аэропорта в Днепре

Антимонопольный комитет временно приостановил финансирование строительства аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" из-за того, что Министерство инфраструктуры не оформило расходы по этой статье как государственную помощь, согласно закону.

Укрзализныця с июня начнет восстановление международных пассажирских перевозок

"Укрзализныця" планирует с июня начать восстановливать международные пассажирские перевозки – предварительные договоренности об этом уже достигнуты с Австрией и Венгрией, с Польшей переговоры еще ведутся.

КОРПОРАЦИИ

Набсовет "Нафтогаза" отказался от предложения Офиса Зеленского и ушел в отставку

Полномочия пяти из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" прекращены с 14 мая текущего года на основании поданных заявлений. Единственным членом набсовета остался переназначенный Кабмином гражданин США Роберт Бенш, которого связывали с бизнесом сына Виктора Януковича Александра.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров и Офис президента предложили действующим членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подписать контракты еще на год в качестве компромиссного решения.

Медведчук попал в список Forbes, а состояние Ахметова выросло в 2,7 раза

Журнал "Forbes Украина" оценил состояние первой сотни самых богатых украинцев в $44,5 млрд, за год их капитал вырос на 42%. Среди новых участников в списке богатейших оказался Виктор Медведчук – его состояние журнал оценил в $620 млн, а оценка капитала бессменного лидера рейтинга Рината Ахметова выросла до $7,6 млрд с $2,8 млрд в прошлом году.

"Интерпайп" Пинчука разместил евробонды на $300 миллионов под 8,4% годовых

Группа "Интерпайп" Виктора Пинчука разместила новые еврооблигации на сумму $300 млн со погашением в 2026 году под 8,375% годовых. Компания только в конце января завершила досрочный выкуп евробондов с погашением в 2024 году на $309,2 млн и ставкой 10,25% годовых, выпущенных в процессе реструктуризации задолженности группы.

АМКУ разрешил польской PGNiG купить компанию для добычи газа на Львовщине

Антимонопольный комитет предоставил разрешение польской госкомпании PGNiG на приобретение компании "Карпатгазвыдобування" у американских владельцев группы "Энергетические ресурсы Украины". Компания имеет разрешение на добычу нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области.

Австрийская Head начала строительство нового завода в Виннице

Австрийская компания Head International Holding GmbH (HEAD) возобновила строительство крупнейшего в Европе завода по производству горнолыжного снаряжения в Виннице после перерыва, вызванного пандемией COVID-19.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Прокуратура сообщила о подозрении Медведчуку, суд отпустил его под домашний арест

Прокуратура сообщила о подозрении Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса. Перед этим СБУ провела обыски в особняке Медведчука, в доме Козака и в здании офиса партии.

Однако в итоге судья Пидпалый отказал прокурорам в ходатайстве об аресте Медведчука с альтернативой внесения залога в 300 млн грн, установив для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его соратник Тарас Козак перед вручением подозрения выехал за границу, по данным СБУ он находится в РФ, по словам однопартийцев – в Беларуси.

Тем временем власти России начали процесс ликвидации компании "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении Медведчуку.

Прокуратура закрыла дело о "налоговых площадках" беглого экс-министра Клименко

Прокуратура закрыла масштабное дело о создании беглым экс-министром Александром Клименко так называемых "налоговых площадок", в результате чего ущерб государству оценивался в более 104 млрд грн.

В 2017 году больше 2000 полицейских и прокуроров проводили 450 обысков по делу в 15 областях с использованием вертолетов для доставки задержанных в суд, однако, как в прокуратуре уверяют, что доказательств вины Клименко и его сообщников недостаточно.

Истек срок давности: Суд закрыл дело о нарушениях при приватизации "Мотор Сичи"

Бывшему председателю Фонда госимущества Владимиру Прядко предъявили подозрение в служебной халатности при приватизации "Мотор Сичи" в 1993 году. Дело открыли только в начале этого года, однако Печерский райсуд Киева освободил экс-чиновника от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по просьбе прокуратуры.

Венедиктова сменила главного прокурора по делу "Роттердам+"

Спустя более полугода обращений НАБУ, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшого группы прокуроров по так называемому делу "Роттердам+" Виталия Пономаренко, который трижды принимал решение закрыть расследование.