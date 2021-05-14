Зеленский ввел нового министра энергетики в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины .

Об этом говорится в соответствующем указе №192/2021 от 13 мая на сайте Офиса президента.

Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада 305 голосами назначила вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность главы Минэнерго. По словам депутатов от "Слуги народа", его кандидатура была предложена Офисом президента.