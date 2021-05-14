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Зеленский ввел нового министра энергетики в состав СНБО

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Зеленский ввел нового министра энергетики в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины .

Об этом говорится в соответствующем указе №192/2021 от 13 мая на сайте Офиса президента.

Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада 305 голосами назначила вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность главы Минэнерго. По словам депутатов от "Слуги народа", его кандидатура была предложена Офисом президента.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Офис президента


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Зеленський мабуть ще має надію, що якщо збере чималу кількість аморальних дегенератів під одним дахом, то згідно з одним з постулатів філософії кількість трансформується в якість... Два роки потуг і все не лишень марно, а виключно на шкоду...
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14.05.2021 09:36 Відповісти
 
 