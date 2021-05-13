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Нафтогаз (3157) Вітренко Юрій (264) Єрмак Андрій (58) Офіс Президента (164)

Сегодня подписан контракт с новым главой "Нафтогаза" Витренко, – Ермак

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Сегодня подписан контракт с новым главой

Сегодня был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил во время встречи с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, передает пресс-служба ОП.

При этом Ермак пообещал послам, что следующего руководителя "Нафтогаза" будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев, после утверждения нового состава наблюдательного совета компании.

Чиновник также сообщил, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров действующему наблюдательному совету "Нафтогаза" будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз".

По словам Ермака, действующий набсовет будет работать до проведения конкурса на должности его членов.

Глава Офиса президента также пригласил послов и их страны присоединиться к подготовке проекта закона о совершенствовании корпоративного управления в госкомпаниях.

В свою очередь заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко отметила, что цель изменений в законодательство – четко разграничить функции государства как акционера и прописать прозрачные критерии оценки деятельности наблюдательных советов.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако независимые члены набсовета обвинили Кабмин в нарушении процедуры смены главы компании и досрочно подали в отставку.

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
гнусавая рожа на фото
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13.05.2021 21:37
+3
Коли почнемо напряму газ купляти з фєдєрашки?
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13.05.2021 22:42
+2
Президента України
Про Положення про Офіс Президента України
25 червня 2019 року
№ 436/2019
12. Керівник Офісу Президента України:
1) здійснює загальне керівництво Офісом …
2) подає на підпис Президентові України проекти указів, розпоряджень Президента України, закони України, що надійшли на підпис, проекти пропозиц….
3) вносить Президентові України пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад заступників Керівника Офісу Президента України,
4) координує діяльність заступників Керівника Офісу Президента України,
5) забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом України допоміжних органів і служб
6) організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента України;
7) визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
8) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
9) здійснює інші повноваження ? відповідно до законодавства.
показати весь коментар
14.05.2021 10:11
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гнусавая рожа на фото
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13.05.2021 21:37 Відповісти
Ермак не гнусавый.
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14.05.2021 09:14 Відповісти
Писклявий
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14.05.2021 09:39 Відповісти
Сколько занес комунистический вышкребок?
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13.05.2021 21:40 Відповісти
Он в НабСовете! И его уже пытались двигать на министра. И.е. ему не нужно заносить, болван
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14.05.2021 09:15 Відповісти
Коли почнемо напряму газ купляти з фєдєрашки?
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13.05.2021 22:42 Відповісти
А Єрмак яке має відношення до цього ?
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14.05.2021 07:48 Відповісти
Витренко - это нормально.
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14.05.2021 09:14 Відповісти
Чим саме? Пропозицією бене, чи пропозицією закупати газ у фуйла?
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14.05.2021 09:40 Відповісти
Эпоха бедности у зе и его корешей закончилась.
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14.05.2021 09:47 Відповісти
Чем еще не занимается секретут ОПы Ермак? какое он имеет отношение к нефтегазовым контрактам?
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14.05.2021 10:00 Відповісти
Може он зепенского внутри носит потом отрыгивает когда видосик запилить..как задолбала эта шваль на територии типа украина..кто он откуда взяли..ох полшестого оказался тряпкой парашной не могу эти рожи видеть а приходится
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14.05.2021 10:04 Відповісти
Президента України
Про Положення про Офіс Президента України
25 червня 2019 року
№ 436/2019
12. Керівник Офісу Президента України:
1) здійснює загальне керівництво Офісом …
2) подає на підпис Президентові України проекти указів, розпоряджень Президента України, закони України, що надійшли на підпис, проекти пропозиц….
3) вносить Президентові України пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад заступників Керівника Офісу Президента України,
4) координує діяльність заступників Керівника Офісу Президента України,
5) забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом України допоміжних органів і служб
6) організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента України;
7) визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
8) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
9) здійснює інші повноваження ? відповідно до законодавства.
показати весь коментар
14.05.2021 10:11 Відповісти
козырь наш призидент ??? завскрепками рулит страной.... вова хватит нухать "соду".....
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14.05.2021 11:42 Відповісти
А это ..бище каким боком к "Нафтогазу"?
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14.05.2021 15:09 Відповісти
 
 