Конституционный Суд назначил дату рассмотрения дела о запуске рынка земли

Конституционный Суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Соответствующий вопрос содержится в повестке заседаний на сайте КСУ.

Рассмотрение дела состоится в форме устного производства, с видеотрансляцией заседания на сайте суда.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) перенесла рассмотрение дела по двум представлениям народных депутатов о конституционности закона о рынке земли на неопределенный срок.

В мае того же года народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За будущее" направили в Конституционный суд представление о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Позднее аналогичное конституционное представление подала группа из 53 нардепов – в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медвечука.