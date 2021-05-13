Институт сердца Минздрава заказал ремонт корпусов за 330 миллионов

Государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" 28 апреля по результатам тендера сообщило о намерении заключить соглашение с ООО "СК КБР" о реконструкции своих корпусов стоимостью 330,75 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, помещения первого, третьего и четвертого этажей кардиологического корпуса и фасады кардиологического и хозяйственного корпусов должны будут реконструировать до конца года.

При этом большая часть суммы пойдет на закупку медицинского и другого оборудования. В частности, комбинированная система ОЭКТ/ПЭТ/КТ Mediso AnyScan (Венгрия) с опцией вращения детекторов FLEX обойдется в 70,37 млн грн, а два ангиографа Philips Azurion 7 B20/12 (Нидерланды) с мониторной системой FlexVision XL – по 51,41 млн грн.

Цена будущей сделки всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости работ в 331,28 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "НПО Укрсовпроект", причем никто не снижал цену на торгах. Сейчас оно принадлежит директору Виталию Мирошниченко из Вараша, который владеет ООО "Аудиторская фирма "Интер Аудит Плюс" с Галиной Моженет. Ранее соучредителем соперника также был Евгений Мирошниченко, который в 2017 году возглавлял отдел электротехнического оборудования ОП "Атомкомплект" ГП "НАЭК "Энергоатом".

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Созданная в 2016 году столичная фирма "СК КБР" принадлежит директору Дмитрию Нестеруку из Киева. Он также владеет столичным ООО "Биврест" с владельцем инвестиционного ООО "МТЛ Групп" Игорем Александровичем Кривошеем из Черкасс. Лицо с такими ФИО руководит государственным предприятием "Закордонмонтажспецбуд" Украинской государственной корпорации по выполнению монтажных и специальных строительных работ "Укрмонтажспецстрой".

Ранее Нестерук владел ООО "Строительная компания "КБР" вместе с главным инженером "СК КБР" Александром Лапсе, пока эту компанию не переоформили в Северодонецке Луганской области на директора Вадима Кудрявцева из Торецкая Донецкой области.

Вместе с Нестеруком был прописан Владислав Гаджиев, который владеет ООО "Макспроф Трейд" сам, ООО "Макспроф" с Сергеем Роженко и ООО "МП Сокол" с Олегом Иванько.

Напомним, в декабре 2020 года победитель получил подряд ГП "НАЭК "Энергоатом" на работы по проекту строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины за 421,81 млн грн. Однако эта закупка прошла вне системы "Прозорро". А на "Прозорро" компания "БК КБР" с 2017 года получила заказов на 600,47 млн грн. В том числе 114,08 млн грн – на реконструкцию хирургического корпуса ГНУ "Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины" в Киеве по завышенным ценам.

В 2018 году полиция начала уголовное производство о возможном хищении средств при закупке Управлением Днепровской РГА у компании "СК КБР" капремонта центральной районной библиотеки им. П. Тычины. Работы якобы продолжались, когда акты выполненных работ уже были подписаны, а объемы и стоимость выполненных работ могли быть завышены на 74 тыс. грн. Однако с августа 2018 года новых постановлений по делу не появлялось.