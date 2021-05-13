"Интерпайп" Пинчука разместил евробонды на $300 миллионов под 8,4% годовых

Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" объявила об успешном завершении размещения новых еврооблигаций на сумму $300 млн со сроком погашения в 2026 году.

Согласно пресс-релизу компании, листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже с 13 мая, передает Интерфакс-Украина.

Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых.

По данным компании, заявки поступили от около 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение.

База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которых приходится 53% от общего количества заявок на размещение. При этом уточняется, что инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26%, соответственно. Доля инвесторов из Азии и региона БВиСА составляет 5%.

Банки-организаторами размещения выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

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Как сообщалось, "Интерпайп" в конце января объявил о завершении досрочного выкупа евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309,2 млн, которые были выпущены при проведении реструктуризации задолженности группы в октябре 2019 года.

Напомним, в октябре 2019 года трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.

В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года. Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.