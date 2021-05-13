МВД планирует установить 1,5 тысячи камер фиксации нарушений ПДД

По состоянию 13 мая 2021 года уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, до 1 июня их будет 130, а к концу года запланировано около 400.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Он рассказал о планах применения в будущем модели по примеру шведской "vision zero", имеющий целью уменьшить смертность на дорогах к нулевому показателю. Шведы обнаружили, что большинство нарушений совершаются из-за того, что граждане склонны нарушать правила. А для того, чтобы избежать систематических нарушений ПДД, должен быть контроль.

"Мы планируем реализовать сразу четыре подхода: установление камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП", - отметил Геращенко.

Кроме того, замминистра сказал, что в настоящее время Министерство внутренних дел совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывают интерактивную карту Украины, где будут отмечаться все ДТП и статистика по всем случаям. Таким образом, местные власти смогут реагировать на такие сообщения и организовывать безопасное движение.

Также Геращенко добавил, что сейчас народные депутаты разрабатывают новый проект закона, который позволит использовать мобильный телефон как фактор фиксации нарушения ДТП на дороге.

"Мы изучили мировой опыт, когда каждый телефон в машине, если его правильно установить, фиксирует нарушение ПДД. Водителю достаточно кликнуть на экран и полиция получит информацию о нарушениях. Если нам удастся реализовать все задуманные проекты, то безопасность на дорогах Украины будет, как в Швеции", - сказал он.