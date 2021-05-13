Кремль отрицает планы присоединить оккупированный Донбасс к России

Власти России не планируют присоединять оккупированные подконтрольными РФ формированиями территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявил секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой говорится о постепенных шагах Москвы по интеграции Донбасса, передает Интерфакс.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", – сказал Песков.

При этом в записке, которую цитирует Bloomberg и которая должна быть представлена на саммите ЕС в конце мая, говорится, что действия России направлены на "фактическую интеграцию" оккупированного Донбасса.

Среди шагов в этом направлении авторы документа называют выдачу российских паспортов жителям подконтрольных России районов и организацию выборов.

Также в документе говорится о перспективах сотрудничества Украины и ЕС, а также вступления Украины в НАТО.

Как сообщалось, ранее Песков заявлял, что Россия продолжит поддерживать оккупационные администрации на Донбассе, но у Москвы нет намерений создать на этих территориях "город-сад".