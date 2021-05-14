НАПК проверит наличие конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку соблюдения требований статьи 35 Закона "О предотвращении коррупции" при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом в пресс-службе НАПК сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.
"Национальное агентство начало мониторинг и контроль за выполнением Юрием Витренко актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдение других ограничений по предотвращению коррупции, 30 апреля", – сказано в ответе на запрос.
В НАПК уточнили, что вывод о нарушении или соблюдения Юрием Витренко требований и ограничений закона будет сделан после обработки документов и информации, для получения которых агентство направило необходимые запросы.
Как сообщалось, ранее независимые член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что назначение Юрия Витренко главой правления компании было осуществлено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Ради этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.
В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку.
Схему смены главы "Нафтогаза" раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.
Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.
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