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Импорт товаров в Украину вырос с начала года на 21%, – Таможенная служба

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Импорт товаров в Украину вырос с начала года на 21%, – Таможенная служба

По итогам января-апреля 2021 года импорт товаров составил $20,42 млрд, что на $3,54 млрд больше (+21%), чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Finbalance. 

Экспорт товаров составил $19,13 млрд, что на $3 млрд больше (+18,6%), чем за первые четыре месяца 2020 года.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1,29 млрд (за январь-апрель 2020 года - $0,75 млрд).

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Finbalance


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