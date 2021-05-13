Контролеры "Черновцыгаза" проверили показания 150 тысяч счетчиков газа
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За восемь месяцев работы мобильного приложения "104.ua Контролеры" работники АО "Черновцыгаз" зафиксировали 150 тыс. показателей счетчиков газа.
Как сообщает пресс-служба компании, с начала инвентаризации контролерам удалось снять более 13 тыс. показателей. При этом использование приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и осовременили стандарты работы газовиков.
"Некоторые передают неверные показатели счетчика сознательно, а кто-то – действительно ошибившись. Именно для этого и проводится инвентаризация, чтобы потребители были уверены, что учет газа осуществляется прозрачно и честно", – пояснили в компании.
Контрольная фотофиксация показаний счетчиков специалистами газовых компаний продолжается несколько секунд, зато позволяет избежать каких-либо разногласий с потребителем. Автоматически это фото обрабатывается, и данные в режиме онлайн обновляются на лицевом счете клиента.
"Вместо огромного количества бумажных записей теперь у контролеров "Черновцыгаза" современные телефоны. Приложение "104.ua Контролеры" позволяет избегать ошибок и погрешностей, а главное - значительно ускорить работу. К лучшему и газовикам, и потребителям. Кроме счетчика, контролер в приложении фиксирует также его модель, размещение и состояние. Вся собранная информация обрабатывается автоматически и сохраняется в системе", – объяснил начальник отдела инспектирования АО "Черновцыгаз" Александр Стужук.
Всего в компании "Черновцыгаз" работает 55 контролеров. Каждый из них в течение дня фиксирует около 40 показателей счетчиков. Всего в Черновицкой области более 230 тыс. потребителей природного газа, которых обслуживает АО "Черновцыгаз" и которых должны посетить контролеры.
АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км газопроводов. В 2020 году предприятие транспортировало около 254,5 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.
"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.
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