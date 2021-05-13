Счетная палата выявила нарушений за год на 26 миллиардов

В 2020 году Счетная палата выявила нарушений и недостатков на общую сумму 26,26 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"Безусловно, COVID-19 внес определенные коррективы в работу Счетной палаты, но на эффективность работы это не повлияло. На время действия жесткого карантина наши аудиторы приостановили выход на объекты, командировки были отменены, часть работников выполняла работу дистанционно. В то же время карантин заставил нас максимально применять современные IT-технологии. За прошлый год наши аудиторы проверили 285 объектов, утверждены 48 отчетов. Объем проверенных средств - 1,19 трлн грн. Для сравнения - это больше чем сумма расходов государственного бюджета за прошлый год", - отметил Пацкан.

Он подчеркнул, что более 71% (18,8 млрд грн) общего объема нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой в 2020 году, пришлось на 7 аудитов.

"Мы впервые за всю историю независимости провели аудит Верховной Рады Украины. И впервые - аудит по решению парламента по эффективности деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб. Кстати, этот аудит показал, что госбюджет недополучил в 2019 году - в апреле 2020 года 52,8 млрд грн. Наши контрольные меры охватили все важные сферы: оборону, медицину, образование, нацбезопасность, правоохранительную деятельность и так далее", - подчеркнул Пацкан.

По результатам проведенных аудитов Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования. В 2020 году по результатам 17 аудитов отправлено 21 сообщение правоохранительным органам о выявленных признаков уголовных преступлений.

"По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительными органами начато 22 досудебных расследования по уголовным производствах", - подчеркнул Пацкан.

Он также добавил, что Счетная палата постоянно проводит мониторинг и анализ выполнения предоставленных рекомендаций и предложений по итогам аудитов. Так, до конца 2020 года полностью или частично выполнено почти 64% рекомендаций, предоставленных в 2019-2020 годах. Предложения Счетной палаты учтены Верховной Радой Украины в 5 законах и Кабинетом министров Украины - в 8 постановлениях и 7 распоряжениях.

"В условиях эпидемии мы решили внести свой вклад в борьбу с пандемией - с марта специалисты Счетной палаты начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19. Совместно с общественными активистами мы разработали дашборд, который по состоянию на 1 января 2021 года содержал информацию о 367 тыс. платежей на сумму 105 млрд грн" - отметил Пацкан.

Отчет Счетной палаты содержит основные результаты контрольных мероприятий, осуществленных в 2020 году, информацию о выявленных нарушениях, реагирование объектов контроля на предложения и рекомендации учреждения, информацию об участии в бюджетном процессе.