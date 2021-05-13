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Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

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Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

Киевсовет разрешил снести часть зданий Киевской городской клинической больницы №14 в рамках инвестиционного проекта, который предполагает строительство на этой территории частного медицинского центра.

Как сообщает пресс-служба горсовета, снос зданий больницы будет происходить исключительно после определения победителя инвестиционного конкурса, заключения с ним договора и возмещения инвестором стоимости зданий и сооружений, подлежащих сносу.

Согласно сообщению, на сегодня на территории Киевской городской клинической больницы №14 расположены, в частности, 8 нежилых зданий общей площадью 2482 кв. м: котельная, прачечная, пищеблок, гараж, патолого-гистологический корпус, овощехранилище, газораспределительный пункт и складское помещение. Объекты закреплены за больницей №14 на праве оперативного управления и не используются по назначению с 2000 года. Большинство из них построены в 1937 году.

Ориентировочная площадь земельного участка, на котором предполагается реализация инвестиционного проекта – 1,2 га.

Согласно предварительным предпроектным предложениям, на месте снесенных объектов будет построен новый медицинский центр с лечащим отделением, амбулаторно-поликлиническое учреждение, пункт скорой помощи и паркинг на 49 машиномест.

"Обязательства будущего инвестора будут определяться на этапе формирования предложений к условиям соответствующего инвестиционного конкурса, которые в установленном порядке рассматривать постоянно действующая конкурсная комиссия по привлечению инвесторов", – отмечается в сообщении.

Организация инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к строительству частного медицинского центра на ул. Зоологической, 3 в Шевченковском районе столицы возложена на Департамент экономики и инвестиций КГГА.

Как сообщалось, на территории Киевской городской клинической больницы №14 уже находится частная клиника "Обериг", построенная в результате инвестиционного конкурса на строительство медицинского центра в рамках бизнес-социального партнерства.

Медицинский центр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в области здравоохранения Украины. Долями в уставном капитале компании владеют Александр Деркач (33,34%), Виктор Рыбчук и Федор Шпиг (по 33,33%).

Автор: Михайло Орлюк
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