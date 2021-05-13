Банки уволили с начала года 2000 работников, – НБУ

По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2021 года банки в целом сокращали сеть своих отделений: больше всего филиалов закрыли государственные банки (81, включая "Приватбанк"), 6 - иностранные банки.

Как сообщает Finbalance, новые филиалы открывали только частные банки (27).

При этом наибольшее сокращение количества филиалов произошло в Днепропетровской и Донецкой областях (соответственно 16 и 13).

Государственные (включая "Приватбанк") и иностранные банки продолжили увольнять работников: сответственно 1639 и 350 человек. Частные банки пополняли штаты (+342 человека).

Количество активных платежных карт несколько возросло. Лидерами прироста были частные банки, опередив "Приватбанк". Количество активных карт иностранных банков уменьшилась.

Сеть POS-терминалов банков увеличилась. Значительный прирост произошел благодаря "Приватбанку" (+3 тыс.) и другим госбанкам (+2,8 тыс. терминалов). В первом квартале банки изъяли 66 банкоматов из своей сети.