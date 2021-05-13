Немецкий перевозчик FlixBus запустит первый фирменный маршрут по Украине
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Автобусный оператор FlixBus открыл продажи на автобусы первой брендированной внутренней линии по Украине, автобусы которой полностью соответствуют стандартам FlixBus.
Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман, передает Интерфакс-Украина.
Маршрут пролегает от Затоки и Одессы, через Киев и Львов, в горные курорты Буковель и Драгобрат (остановки "Поляница" и "Ясиня").
Первый автобус отправится по маршруту 20 мая. До 13 июня автобусы будут курсировать 5 раз в неделю, а начиная с 14 июня – ежедневно.
"Это наша первая брендированная линия на внутреннем маршруте в Украине, и она включает наиболее популярные направления для путешествий по Украине, как летом, так и зимой", – отметил Леман.
На новой линии будут работать автобусы Neoplan, которые имеют фирменное зеленое брендирование FlixBus.
"На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Пассажиры обязаны во время поездки носить маску, закрывая ею нос и рот", – подчеркивает перевозчик.
Как сообщалось, в июле 2020 года автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами, но они были запущены в партнерстве с партнером – компанией Euroclub на ее автобусах.
FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.
В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.
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