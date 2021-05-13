Минэнерго заявило о полном погашении долгов по зарплате перед шахтерами

Задолженность перед шахтерами за текущий год полностью погашена, суммарно им было перечислено более 1 млрд грн.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время совещания с руководителями государственных угледобывающих предприятий, сообщает пресс-служба министерства.

"Ситуация по накоплению задолженности повторяется из года в год. Сейчас мы решили проблему в срочном порядке, однако ми вместе должны наработать механизмы, чтобы такие проблемы не повторялись регулярно", – отметил Галущенко.

Также, по словам министра энергетики, еще одной из проблем, с которой сталкиваются угледобывающие предприятия, является отключение электроснабжения, что негативно влияет на работу шахт. Галущенко заявил, что в министерстве рассматривают несколько сценариев для решения это вопроса.

Кроме того, министр заслушал отчеты руководителей о деятельности предприятий. После этого подписал приказ об увольнении гендиректора ГП "Краснолиманская" Сергея Пидика за грубое нарушение законодательства о труде. По состоянию на 1 мая 2021 года долги по зарплате перед работниками этого госпредприятия составляли свыше 100 млн грн.