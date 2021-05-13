Суд отпустил Медведчука под домашний арест (обновлено)

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Такое решение вечером 13 мая принял судья Вячеслав Пидпалый, который рассматривал ходатайство о мере пресечения Медведчуку, сообщает Радио Свобода.

Вместо этого суд постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Прокуратура требовала установить меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 300 млн грн, а также обязать Медведчука сдать документы для выезда за границу и возложить на него ряд других процессуальных обязанностей. Защита Медведчука просила суд отказать в установлении меры пресечения.

Сам Медведчук, которому накануне вручили подозрение в государственной измене, ранее заявил о невозможности оплатить залог из-за блокировки его счетов. В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 мая, провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.