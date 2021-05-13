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Суд отпустил Медведчука под домашний арест (обновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

Суд отпустил Медведчука под домашний арест (обновлено)

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Такое решение вечером 13 мая принял судья Вячеслав Пидпалый, который рассматривал ходатайство о мере пресечения Медведчуку, сообщает Радио Свобода.

Вместо этого суд постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Прокуратура требовала установить меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 300 млн грн, а также обязать Медведчука сдать документы для выезда за границу и возложить на него ряд других процессуальных обязанностей. Защита Медведчука просила суд отказать в установлении меры пресечения.

Сам Медведчук, которому накануне вручили подозрение в государственной измене, ранее заявил о невозможности оплатить залог из-за блокировки его счетов. В то же время, политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги". 

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 мая, провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов. 

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Радио Свобода


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Мені цікавий дещо інший аспект запобіжного заходу. А саме, як людина, яку звинувачують в державній зраді та інших не менш тяжких злочинах може мати власну приватну озброєну вогнепальною зброєю охорону, як в нього вдома може знаходитися будь-яка зброя, серйозніша за сторловий (не кухонний) ніж та виделку? Ось про що мали б насамперед подбати суд, прокуратура, СБУ та поліція так це про те, щоб вся зброя була вилучена, а всіляка приватна охорона відведена (якщо вона не погодиться це зробити добровільно, всі ліцензії мають бути скасовані, а люди примусово роззброєні).
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13.05.2021 15:19 Відповісти
Надаль,очікувано. М.дакі поки перемагають. Сподіваюсь,без надії, що це не назавжди.
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13.05.2021 23:34 Відповісти
 
 