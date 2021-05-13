Италия оштрафовала Google на $123 миллиона за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный регулятор Италии оштрафовал корпорацию Google на 102 миллиона евро ($123 млн) за злоупотребление монопольным положением.

По данным итальянского регулятора, более двух лет Google не разрешал разработчику приложений Enel JuicePass работать с Android Auto, несправедливо ограничивая ее использование и отдавая предпочтение Google Maps, передает Reuters.

Регулирующий орган заявил, что американский гигант занимает доминирующее положение, которое позволяет ему контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям через Android и его магазин приложений Google Play.

Помимо штрафа, Google также обязан обеспечить доступ приложению Enel для владельцев электромобилей к Android Auto.

Представитель Google в Италии заявил о не согласии с решением антимонопольного регулятора. По его словам, компания изучит документы, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.