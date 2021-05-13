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ЕБРР утвердил выделение двух кредитов для Львова на 22 миллиона евро

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ЕБРР утвердил выделение двух кредитов для Львова на 22 миллиона евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Львову и его ключевым коммунальным предприятиям (КП) два транша кредитов на сумму до 22 млн евро для оказания экстренной поддержки ликвидности с целью смягчения последствий кризиса COVID-19.

Соответствующее решение принял совет директоров банка 12 мая, передает Интерфакс-Украина.

В документе уточняется, что первый транш до 10 млн евро уже подтвержден и в качестве пилотного проекта будет поддерживаться гарантией первого убытка в рамках Программы повышения устойчивости муниципальных, промышленных предприятий и инфраструктуры Европейского фонда устойчивого развития (EFSD) ЕС.

Второй транш до 12 млн евро может быть выделен по единоличному усмотрению банка, если того требует город с учетом развития COVID-19 и его влияния на финансовые и операционные показатели города и его КП.

В сообщении уточняется, что речь идет о таких предприятиях, как "Львовэлектротранс", "Зелене Місто", "Львовавтодор", "Львовводоканал" и "Львовтеплоэнерго", которые уже являются клиентами банка по ранее открытым проектам. ЕБРР напоминает, что Львов является гарантом по восьми муниципальным сделкам банка с указанными пятью КП.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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