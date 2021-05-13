Морские порты сократили перевалку грузов с начала года на 20%

За первые четыре месяца 2021 года морские порты Украины обработали 44,1 млн тонн грузов, что на 10,8 млн тонн или на 19,6% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, порты постепенно уменьшают негативную динамику.

Больше всего портами было обработано руды и зерновых грузов - 12,5 млн тонн (-9,2%) и 11,8 млн тонн (-36,7%) соответственно.

Вместе с этим, перевалка нефтепродуктов за четыре месяца этого года выросла на 16,4% и составила 439,9 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 34,1 млн тонн (-19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), импортных – 6,7 млн тонн (-16,2%), транзитных – 2,9 млн тонн (-22,9%), каботажных – 350,4 тыс. тонн (-44%).

Также за четыре месяца текущего года было обработано 320,4 тыс. TEU контейнеров, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, за первый квартал 2021 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 32,6 млн тонн грузов, что на 8,44 млн тонн или на 20,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года.