Socar начнет поставки дизтоплива из России вместо компании окружения Медведчука, – СМИ

Компания из группы азербайджанской SOCAR стала новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и подписала соответствующий контракт.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. На этой неделе представители топ-менеджмента Socar Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля текущего года распределяла в Украине объемы "Роснефти".

По словам собеседников издания, сейчас переговоры находятся на начальном этапе.

"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах", – сообщил один из участников рынка.

По его словам, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

"Сейчас надо думать о том, как начать в июне. Для подачи заявок в российские экспортные органы остается неделя, а вопросов по новому контракту больше, чем ответов", – говорит крупный поставщик объемов "Роснефти".

В само Socar от комментариев отказались.

Как отмечает издание, также остаются неизвестными обстоятельства исчезновения из цепочки поставок продукции "Роснефти" трейдера Coral Energy, который в начале апреля провел переговоры с украинскими компаниями в качестве нового оператора поставок. Учитывая азербайджанские корни Coral Energy, не исключено, что рокировка на Socar была произведена на уровне руководства Азербайджана.

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Как сообщалось, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

С 1 апреля также приостановаил поставки один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая являлась крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.