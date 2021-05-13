Нацкомиссия может оштрафовать поставщика газа в Киеве за отказ публиковать годичный тариф

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует предпринять меры в связи с необнародованием поставщиком газа "Киевгазэнерджи" годового тарифа для населения.

Об этом член регулятора Оксана Кривенко заявила во время вебинара "Годовая цена на газ: выиграет ли потребитель?", организованном НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть одна проблемная компания "Киевгазэнерджи", у которой сайт не работал длительное время и не только на дату публикации годового тарифа. По результатам ее проверки мы примем решение или наложим санкции за невыполнение требований регулятора", – сказала Кривенко.

При этом она подчеркнула, что "это отдельный случай", поскольку по результатам проведенного НКРЭКУ мониторинга "почти все поставщики опубликовали свои тарифы".

По состоянию на утро четверга сайт "Киевгазэнерджи", по-прежнему, не работает. Компания, которая является основным поставщиком газа в столице, не обнародовала годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, который не работает, минимум, с вечера 25 апреля. На странице "Киевгазэнерджи" в Facebook цена также не обнародована.

НКРЭКУ 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении. Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

"Киевгазэнерджи" является 100% дочерним предприятием ПАО "Киевгаз". ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%.

В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.

"Киевэнергохолдинг" был создан тогдашним городским головой Киева Александром Омельченко с офшорами бизнесменом Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Сам Хмельницкий заявляет, что не помнит, как оказался совладельцем компании и когда вышел из состава акционеров, продав свой пакет акций структурам бывшего зятя мэра Киева Черновецкого Вячеслава Супруненко.