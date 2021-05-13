Все регионы Украины перевели в "желтую" карантинную зону
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По состоянию на 13 мая карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Последними в "желтую" зону были переведены Черкасская и Николаевская области.
Напомним, на утро 13 мая в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. В частности, заболело 289 детей и 160 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ривненской (459) областях.
Джерело: Минздрав
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