Все регионы Украины перевели в "желтую" карантинную зону

По состоянию на 13 мая карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Последними в "желтую" зону были переведены Черкасская и Николаевская области.

Напомним, на утро 13 мая в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. В частности, заболело 289 детей и 160 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ривненской (459) областях.