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Украина купит у Франции в кредит электровозы и подъемники на 1,2 миллиарда евро (обновлено)

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Украина купит у Франции в кредит электровозы и подъемники на 1,2 миллиарда евро (обновлено)

Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Со стороны Франции документы подписывал министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мер, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что позволит создать тысячи новых рабочих мест.

Подписанные договоры предусматривают реализацию следующих проектов:

  • поставку 130 электровозов компанией Alstom на сумму до 900 млн евро. Уровень локализации производства составит 35%.
  • поставку 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро. Этот проект должен стать основой для обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях;
  • проект улучшения водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро, благодаря чему доступ к воде получат жители 20 городов и сел;
  • проект улучшения водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро, реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды в столице Украины для более 25% ее жителей.

Согласно условиям подписанных соглашений на покупку электровозов и спасательных машин-автопродъемников, финансирование до 85% об общей суммы контрактов будет предоставлено в виде кредитов французской стороной, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документации, официальная поддержка проекта по поставке электровозов составит до 750,13 млн евро. При этом господдержка, предоставленная для покрытия затрат, связанных с покупкой украинских товаров и услуг, не должна превышать 35% от цены экспортного контракта.

Официальная поддержка для финансирования проекта состоит из казначейского кредита на максимальную сумму 350 млн евро и банковского кредита, гарантированного Bpifrance Assurance Export, на максимальную сумму 400,13 млн евро.

Срок погашения кредитов определяется французской стороной в соответствии с правилами соглашения и не может превышать 10 лет.

Рамочный договор на поставку 370 спасательных машин-автопродъемников предусматривает предоставление французской стороной финансирования на сумму 255 млн евро. Эта сумма будет состоять из казначейского займа в сумме до 100 млн евро, предоставляемого правительством Франции в лице компании Natixis, и банковского кредита в размере до 155 млн евро, который будет предоставлен банком или консорциумом банков из ЕС.

Согласно договору, финансовая поддержка предоставляется для приобретения у Франции товаров и услуг, а также предусматривает закупку украинских или иностранных товаров для реализации контракта на сумму до 50% размера финподдержки. Срок погашения казначейского и банковского займов – не более 10 лет.

Как сообщалось, в 2020 году Украина ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 137 млн евро. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

Напомним, госпредприятие МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
тобто авакян не лише спокійно до кінця життя проживе у франції, але й ще орден почесного легіону на старості відхопити зможе...і все - за наш рахунок
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13.05.2021 13:27
+4
Аваков, Астановись!
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13.05.2021 13:45
+4
Да ни тепловозов ни електровозов в Украине производства не будет, єтим только откати нужни, вибрали клоуна жрите
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13.05.2021 15:08
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тобто авакян не лише спокійно до кінця життя проживе у франції, але й ще орден почесного легіону на старості відхопити зможе...і все - за наш рахунок
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13.05.2021 13:27 Відповісти
Аваков, Астановись!
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13.05.2021 13:45 Відповісти
Сам не остановится. Его надо УБедИТЬ.
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13.05.2021 19:35 Відповісти
А різниця в ширині колеї враховувалась, весь вагонно-паровозній парк Європи до Річки Буг відмінний від східно-європейського. Паровози (локомотиви,електровози) розраховані по потужності тільки на свою ширину. В Україні ширина колії американська, весь паровозний парк теж американський. Щось раніше не було чути про поставки, крім Чехії, паровозного парку з Європи. А де будуть міняти колесні пари, у Франції чи в Чопі. чи будуть везти в розібраному стані. А по простому французьські вірмени договорились з вірменом Аваковим про поставки техніки, якої не беруть вдома, навіть кредит вирізали. Радий Аваков старатися за чужий рахунок.
Може відправлять в Вірменію безкоштовно
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13.05.2021 14:07 Відповісти
По СЭВу были поставки дизель-поездов из Венгрии (серия Д и Д1), в Чехии, у "Татры" - маневровыхе тепловозов.

Были небольшие закупки электровозов во Франции и Германии.
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13.05.2021 15:04 Відповісти
Да ни тепловозов ни електровозов в Украине производства не будет, єтим только откати нужни, вибрали клоуна жрите
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13.05.2021 15:08 Відповісти
Так це ж вже було! В Америці (США) електровози купували. Тільки ніхто їх не бачив. А ще катери для ВМС та багато чого ще...
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13.05.2021 16:42 Відповісти
В Америке покупали дизеля.
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13.05.2021 19:33 Відповісти
Оказывается 50 % хвалённых Аваковских вертолётов Б\Ушные на 50 %, то есть практически металлолом!! Раньше Авакян заработал на стоимости на рюкзаках , а теперь на вертолётах!!Хорошо устроился!!
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13.05.2021 17:01 Відповісти
І хто ті мільярди буде віддавати? Украина купит у Франции в кредит электровозы и подъемники на 1,2 миллиарда евро - Цензор.НЕТ 9392
Ну, зрозумів би, якщо би купляли зброю снаряди, набої, то ні, аби що ...
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13.05.2021 17:09 Відповісти
Зачем в кредит, олигархов потрусите )))
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13.05.2021 17:25 Відповісти
а как звучит, сделки на миллиарды евро... пусть купят коробок спичек за три миллиарда и похвастаются
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13.05.2021 18:06 Відповісти
Ну в Украине ж все хорошо со строительством электровозов? Твари,этих денег на пять лет ВСЕМ вагоностроительным заводам Украины хватило,что бы загрузить производство. Но мы же должны кормить французских негров,правда?Их же с Африки вывезли в 19 веке,они страдальцы,поэтому мы должны обеспечивать за счет своего жизненного уровня пособия этим "страдальцам". Ну и уроды,скоты мерзкие ,на самолеты 2млрд ГРИВЕНЬ ,французам 1.2 млрд ЕВРО .Суки уродливые.
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13.05.2021 18:12 Відповісти
агентура бюджет України розкрадає навіть у борг, щоб наступний президент (а їм може стати знов Порошенко) мала лише боргові зобов'язання і не змогла одразу розпочати переозброєння армії
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13.05.2021 19:57 Відповісти
Странно что Авакяна не было на подписании. Приболел или решил не светится на этот раз?
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13.05.2021 19:31 Відповісти
Це самий якісний і дешевий товар на міжнародному ринку?
Хто буде платити по кредитах?
Хто і де буде ремонтувати, те, що накупили у хранцузів?
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13.05.2021 21:16 Відповісти
 
 