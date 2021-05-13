Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС с 12 на 13 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40-1 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на SOCAR бензины подорожали на 30 копеек: А-92 – до 31,28 грн/л, А-95 – до 32,28 грн/л. В сети "Автотранс" все виды топлива прибавили 25 копеек.

На станциях KLO "двойка" подорожала до 30,39 грн/л (+60 копеек), "пятерка" – до 30,99 (+60 копеек), цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,39 грн/л).

"Параллель", "Рур груп" и Prime подняли цены бензинов на 1 грн за литр.

На заправках "Укргаздобычи", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango и "Автопорт" цены на топливо выросли на 20-70 копеек.

Напомним, Кабинет министров ввел для сетей АЗС обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.

Как сообщалось, розничные сети приступили начали повышать цены на топливо на прошлой неделе, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

5 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.