"Криворожгаз" инвестирует в модернизацию газораспределительной сети 11 миллионов

В 2021 году объем инвестиций АО "Криворожгаз" в газовые сети составит 10,57 млн грн.

Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию газовых сетей, а также капитальный ремонт оборудования газораспределительных пунктов, сообщает пресс-служба компании.

Приоритетное направление инвестиций – модернизация газораспределительной сети Кривого Рога и Криворожского района (10,57 млн грн), а также замена непригодных счетчиков газа и создания обменного фонда приборов учета (8,75 млн грн).

"Поскольку газораспределительную систему строили еще в 60-70-х годах XX века, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет. АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", – отметил технический директор компании Борис Рыбка.

Также в этом году "Криворожгаз" направит 8,3 млн грн на капитальный ремонт и реконструкцию сооружений газораспределительной сети. В частности, компания осуществит замену 688 комбинированных домовых регуляторов и оборудования в 8 ГРП, установит 15 ШГРП производства Львовского завода RGC Production. Также компания выполнит реконструкцию и капитальный ремонт 15 установок катодной защиты газопроводов на сумму 1,65 млн грн.

Кроме того, в инвестпрограмме "Криворожгаза" предусмотрено финансирование обменного фонда и замены счетчиков – в общем 5 557 приборов учета. Ведь ежегодно не проходят очередную проверку около 10 тыс. приборов учета.

"Весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа за распределение природного газа. Поэтому, АО "Криворожгаз" призывает клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги", – говорится в сообщении.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.