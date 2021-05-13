БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
792 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
276 0
перевезення (539) бронювання (63) Мінінфраструктури (1324) Криклій (238)

Украинские перевозчики забронировали 975 тысяч электронных разрешений

Новини БізнесЦензор Транспорт

Украинские перевозчики забронировали 975 тысяч электронных разрешений

Украинские перевозчики осуществили около 975 тыс. бронирований в электронной форме через Транспортный портал е-услуг за время реализации пилотного проекта е-бронирования разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов, который стартовал в начале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Чтобы урегулировать процедуру заказа бланков разрешений на перевозки в электронной форме, вместе с сообществом перевозчиков мы разработали и внесли соответствующие изменения в Порядок оформления и выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов (приказ МИУ №116 от 17марта 2021)", - сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, внесенные в Порядок изменения также предусматривают:

  • отмену нормы об обязательстве возврата бланков разрешений в течение 90 дней;
  • возможность оформления разрешений по копиям документов в случае изъятия оформленного разрешения компетентным органом иностранного государства, кражи, потери или окончания срока действия разрешения, когда транспортное средство находится на территории иностранного государства;
  • введение формы отказа, которая будет предоставляться инспектором перевозчику в случае несоответствия предъявленных документов или отсутствия разрешений в пункте выдачи разрешений, а также формы отказа, которая будет предоставляться в случае отказа в аннулировании разрешений;
  • обновление перечня разрешений и стран, которые имеют ограниченные годовые квоты, и сейчас эти ограничения являются максимально гибкими, что позволит более эффективно планировать логистику перевозок;
  • изменение формы бланка разрешения Украины;
  • ведение санкций к перевозчикам, которые будут злоупотреблять предварительным заказом бланков разрешений в электронной форме.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Мининфраструктуры


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 