Украинские перевозчики забронировали 975 тысяч электронных разрешений
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Украинские перевозчики осуществили около 975 тыс. бронирований в электронной форме через Транспортный портал е-услуг за время реализации пилотного проекта е-бронирования разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов, который стартовал в начале 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"Чтобы урегулировать процедуру заказа бланков разрешений на перевозки в электронной форме, вместе с сообществом перевозчиков мы разработали и внесли соответствующие изменения в Порядок оформления и выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов (приказ МИУ №116 от 17марта 2021)", - сообщил глава ведомства Владислав Криклий.
По его словам, внесенные в Порядок изменения также предусматривают:
- отмену нормы об обязательстве возврата бланков разрешений в течение 90 дней;
- возможность оформления разрешений по копиям документов в случае изъятия оформленного разрешения компетентным органом иностранного государства, кражи, потери или окончания срока действия разрешения, когда транспортное средство находится на территории иностранного государства;
- введение формы отказа, которая будет предоставляться инспектором перевозчику в случае несоответствия предъявленных документов или отсутствия разрешений в пункте выдачи разрешений, а также формы отказа, которая будет предоставляться в случае отказа в аннулировании разрешений;
- обновление перечня разрешений и стран, которые имеют ограниченные годовые квоты, и сейчас эти ограничения являются максимально гибкими, что позволит более эффективно планировать логистику перевозок;
- изменение формы бланка разрешения Украины;
- ведение санкций к перевозчикам, которые будут злоупотреблять предварительным заказом бланков разрешений в электронной форме.
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