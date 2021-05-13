Минсельхоз США улучшил прогноз экспорта украинского подсолнечного масла

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в мае увеличило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) на 18,9% по сравнению с 2020/2021МГ - до 6,4 млн тонн, при росте его производства на 17,7% - до 6,99 млн тонн.

Согласно ежемесячному отчету ведомства, в 2021/2022МГ ожидается рост производства подсолнечника в Украине на 18,4% по сравнению с 2020/2021МГ – до 16,7 млн тонн, рост экспорта подсолнечного шрота на 16,4% - до 5,3 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

USDA уточнило, что рост экспорта подсолнечного масла и шрота по сравнению с низким уровнем минувшего маркетингового сезона произойдет за счет восстановления объемов экстракции масла в Украине.

Минсельхоз США также ожидает восстановления производства рапса в Украине в 2021/2022МГ на 0,2 млн тонн по сравнению с 2020/2021МГ - до 3,0 млн тонн, экспорт данной культуры вырастет на 0,19 млн тонн - до 2,6 млн тонн. Экспорт рапсового шрота за данный период составит 0,175 тыс. тонн, а рапсового масла – 0,165 тыс. тонн.

Напомним, Минэкономики договорилось об ограничении объемов экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) в размере 5,38 млн тонн.

По данным Таможенной службы, за 7 месяцев текущего МГ на внешние рынки поставлено 3,52 млн тонн подсолнечного масла. Согласно балансовым показателям, в 2020/2021 МГ производство подсолнечного масла предполагается на уровне 5,92 млн тонн.