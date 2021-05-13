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"Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" требуют повысить тарифы на проезд

Новини БізнесЦензор Транспорт

Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к столичным властям с требованием привести тарифы на проезд в общественном транспорте экономически обоснованному уровню во избежание сокращения частоты выхода транспорта на маршруты.

Как указано в официальном обращении, себестоимость перевозки одного пассажира в метро по расчетам на 2021 год составляет 20,04 грн, а экономически-обоснованный тариф – 21,05 грн, при том что сейчас доход метрополитена с одного пассажира составляет 6,38 грн, а перевозки льготников не компенсируются, передает Интерфакс-Украина.

Соответственно, в случае неповышения тарифа на проезд в метро, предприятию необходимы дотации из городского бюджета в размере минимум 1,5 млрд грн, а убытки предприятия в 2021 году ожидаются на уровне около 3,4 млрд грн.

В свою очередь "Киевпастранс" отмечает, что себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта составляет 20,5 грн, а городской электричкой - 71,72 грн. Тогда как экономически обоснованные тарифы на перевозку одного пассажира - 25,18 грн и 78,9 грн соответственно.

"Киевский метрополитен" отмечает, что такая ситуация создает высокое социальное напряжение на предприятии из-за рисков невыплаты зарплаты, поскольку основным источником работы предприятия является оплата проезда пассажирами. При этом в локдаун предприятие работало по пропускам, и пассажиропоток существенно сократился.

Так, планируемый пассажиропоток в 2021 году ожидается в 295,4 млн пассажиров, в то время как в 2019 году он составил 495,3 млн пассажиров.

"На днях мы получили информацию о переводе административного персонала на сокращенную четырехдневную рабочую неделю. Это решение коснется около 3 тыс. сотрудников, которые не будут получать пятую часть своей зарплаты", - подчеркнули в метрополитене.

Трудовой коллектив КП "Киевский метрополитен" требует приведения тарифа на проезд к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

"В противном случае отсутствие средств для оплаты поставщикам (в том числе за энергоносители) угрожает отключением и штрафными санкциями. Это может привести к существенному сокращению парности движения поездов и, в свою очередь, даже к ухудшению эпидемиологической ситуации", - подчеркнули в метрополитене.

В свою очередь "Киевпастранс" отмечает, что в условиях действующих тарифов предприятию для бесперебойной работы необходима дотация в размере 2,48 млрд грн в 2021 году.

"Несвоевременное решение вопроса поиска источников финансирования, которые отвечали бы потребностям предприятия, может привести к необходимости существенного сокращения выпуска подвижного состава на маршруты, сокращения режима работы общественного транспорта, а также к приостановлению развития объектов транспортной инфраструктуры", - добавили в "Киевпастрансе".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+20
Нигде в мире метрополитен не прибылен и не самоокупается . И не должен быть. Это социальный вид транспорта всегда дотируемый государствами. Например в Нью-Йорке 60% затрат метро дотируется бюджетом города, при пассажиропотоках в десятки раз больше чем в Киеве. Просто надо меньше воровать.
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13.05.2021 14:08
+14
В смысле, меньше воровать?
А зачем это метро нужно тогда? (мысли чиновника)
"Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" требуют повысить тарифы на проезд - Цензор.НЕТ 7646
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13.05.2021 15:24
+7
я хочу посмотреть, как они будут работать при тарифе 25 грн за проезд)) ездить пустыми и любоваться из окон автобусов на киевлян, топающих пешочком на работу))
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13.05.2021 17:53
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Щоб останнє вже забрати у людей - проїзд зробити - 1000 грн.
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13.05.2021 12:26 Відповісти
я хочу посмотреть, как они будут работать при тарифе 25 грн за проезд)) ездить пустыми и любоваться из окон автобусов на киевлян, топающих пешочком на работу))
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13.05.2021 17:53 Відповісти
Киевляне жируют прямо таки))
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13.05.2021 12:44 Відповісти
Понятно, гонять в карантин пустые поезда, тралики, трамваи, троллейбусы, автобусы
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13.05.2021 13:54 Відповісти
Нигде в мире метрополитен не прибылен и не самоокупается . И не должен быть. Это социальный вид транспорта всегда дотируемый государствами. Например в Нью-Йорке 60% затрат метро дотируется бюджетом города, при пассажиропотоках в десятки раз больше чем в Киеве. Просто надо меньше воровать.
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13.05.2021 14:08 Відповісти
В смысле, меньше воровать?
А зачем это метро нужно тогда? (мысли чиновника)
"Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" требуют повысить тарифы на проезд - Цензор.НЕТ 7646
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13.05.2021 15:24 Відповісти
Где миллиарды, украденные на пешеходном мосту и на шулявском мосту?
Или там по смете всё норм было и уголовные дела зря заведены были?
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13.05.2021 15:27 Відповісти
Де вироки суду якщо не зря??
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13.05.2021 17:55 Відповісти
А де в нас суд? В нас нема судової системи
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14.05.2021 06:22 Відповісти
А хіба В.Кличко підтвердив підвищення цін?
Аби тільки провокацію закинути...
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13.05.2021 14:36 Відповісти
все еще будет, помните как с 4 гривен до 8 подняли, по быстрому и без суеты, и теперь в два раза поднимут - жители в прошлый раз "схавали", и сейчас тоже не подавятся
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14.05.2021 03:37 Відповісти
Пусть Фукс с Порошенко заплатят , которые выкупили долги Метрополитена с дисконтом 90%, а по ом через "суд" взыскали эту сумму в полном размере, а население должно за х платить? И где же прокуратура, власть ?, некогда или в доле?.Не модет быть?, нам же обещали покінчити з епохою коррупції, тепер зрозуміло, що це не результат, а процесс,как говорят в Одессе, это не одно и тоже.Зеленой плесени все не хватает.
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13.05.2021 14:29 Відповісти
гарна спроба накинути лайно на вентилятор, боте, але ніт! "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" требуют повысить тарифы на проезд - Цензор.НЕТ 4477
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13.05.2021 17:56 Відповісти
В чем говно на вентиляторе?, или Фукс не нажился на киевском метрополитене при "попустительстве" властей?, или это не коррупция?, а совпадение?а нам платить по итальянским ценам в Риме, только зарплаты у Украинцев не европейские, а аппетиты у бандюков безращмерные и всем хорошо,и все довольны,включая нынешнюю власть , которая грабит не меньше,только украинцам хреново, даже за 7 лет не могут минимальная пенсия в 2 раза меньше, чем при бандите Януковиче, так кто из нас бот? несмотря, что я согласен быть ботом если бы мы жили как Польше, потому, что украинцы достойны не худшей жизни, чем Польше или даже в Германии, а из за геноцидной власти маэмо, що маэмо.
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13.05.2021 23:20 Відповісти
Пример из жизни: 2003 год, доллар = 5 грн. , проезд = 50 коп, т.е. ровно 10 центов, и все было норм. Сейчас проезд стоит ок. 30 центов - и это сверх убыточно. Ниччччего не понимаю. А чтобы было не убыточно, нужно, чтобы проезд стоил не меньше 1$. А мы в Германии или в Австрии или в Польше (по уровню доходов на душу населения)? Понятно, что у Кличка свои горизонты, но как-то и о гражданах подумать было бы ПОЛЕЗНО.
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13.05.2021 14:35 Відповісти
Для сравнения, размер средней зарплаты в 2003 г - 373 грн. - 74,6 дол. США, в апреле 2021 - 13612 грн. - 490 дол. США.
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13.05.2021 16:33 Відповісти
А теперь сравните покупательную способность доллара тогда и сейчас.
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14.05.2021 06:25 Відповісти
при чем Кличко до митингов нанятых Зелей протестующих по окнами КГГА?
Это наоборот, наезд на Кличко.
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13.05.2021 17:54 Відповісти
при вартості проїзду в метро 20 грн ми вийдемо на рівень чмоскви. Думаю, що все це не просто так затівається і керується саме звідти.
Керівництво київського метрополітена та пастранса давно треба у відставку
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13.05.2021 17:58 Відповісти
І, що характерно, при Омелі проїзд в 50 коп тримався дуже довго, але при цьому вистачало грошей щороку нові станції відкривати!
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13.05.2021 18:02 Відповісти
Воровали меньше
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14.05.2021 06:26 Відповісти
С такими ценами на Убер Шатл выгоднее ездить будет. И там не раздолбаные маршрутки от киевпастранса
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13.05.2021 15:21 Відповісти
Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к столичным властям с требованием привести тарифы на проезд в общественном транспорте экономически обоснованному уровню Источник: https://biz.censor.net/n3264980

КАЗКОВІ PDRS и - ПІШЛИ ШЛЯХОМ КЕРНЕСА ЯКИЙ ЗРОБИВ ПРОЇЗД У МЕТРО
8 ГРН. АЛЕ МЕТРО ЧОМУСЬ ВІД БОРГІВ НЕ ВІДКАРАСКАЛОСЬ "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" требуют повысить тарифы на проезд - Цензор.НЕТ 2470
До речі цей інвалід і проїзд у іржавих тролейбусах і трамваях зробив по 6 грн, але
міськтран це від боргів чомусь не спасло - затримки по зарплаті у водіїв і контролерів
це норма.
Це схєма - ЩОБ ЛЮДИ ПЕРЕСІДАЛИ НА БУСІКИ - СКОТОВОЗКИ ПО 10 - 12 ГРН.
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13.05.2021 16:19 Відповісти
А КОМУ СЕЙЧАС ЛЕГКО!? В ТАКОЕ ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ !?, можно подумать, что большая часть жителей Украины жируют.
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13.05.2021 16:19 Відповісти
ДЕРЖТРАНСПОРТ У ВСЬОМУ СВТІ ЦЕ ЗБИТКОВИЙ, А НЕ КОМЕРЦІЙНИЙ

І ІСНУЄ ВІН НА ПОДАТКИ ГРОМАДЯН"Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" требуют повысить тарифы на проезд - Цензор.НЕТ 6885
Заливають тут як лохам свою пісню про збитки "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" требуют повысить тарифы на проезд - Цензор.НЕТ 9216
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13.05.2021 16:22 Відповісти
Все як завжди - всі свої проблеми перекладають на громадян. А Метрополітен не хоче нагадати коли востаннє була відкрита остання станція метро? ще при Януковичу. Не збудовано жодної станції, але хочуть підняти втрете проїзд і при тому в врази.
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13.05.2021 16:35 Відповісти
Підкажіть їм за які кошти вони мають відкривати нові станції (окрім як кошти громадян) і вони обов'язково їх відкриють.
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13.05.2021 17:21 Відповісти
може за кошти громади як було до того?
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13.05.2021 18:01 Відповісти
Це бізнес. Якщо він збитковий значить станцій не буде.
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13.05.2021 20:38 Відповісти
Ніколи станції не будували за кошти громади. Завжди з коштів держ.бюджету. тому у метро і проблеми, що перевели на кошти громади..
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13.05.2021 20:46 Відповісти
Коли відкривалися станції метро при Ющі, то жетончик коштував 10 центів по тодішньому курсу і всім вистачало, а ці красавці на мітингу пропонують зробити проїзд майже по баксу!
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13.05.2021 18:16 Відповісти
І що? Переїдеш у місто де не має метро. Збитковість підприємства це шлях в нікуди
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13.05.2021 20:40 Відповісти
За часи царювання пєдаліка проїзд і так піднявся з 1грн.50 коп до 8 гривень, може вже досить дерти гроші з людей ?
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13.05.2021 17:28 Відповісти
митингуют под окнами Кличко, но виноват в этом Кличко? Это Кличко поднимает тарифы на проезд?
вы троляки совсем уже логику потеряли.
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13.05.2021 17:55 Відповісти
будівництво нових станцій як раз і призведе до подорожчання проїзду у метро
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13.05.2021 18:00 Відповісти
Чому при Омелі нові станції будували і здавали щороку (а іноді і по 2 на рік), але проїзд був спочатку 30 коп, а потім 50 і більше не дорожчав, а?
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13.05.2021 18:03 Відповісти
Все вірно. Підприємство має бути прибутковим. Це ж маразм коли транспортним монополіст у мільйонному місті збитковий!!!
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13.05.2021 17:20 Відповісти
При Омелі нові станції будували і здавали щороку (а іноді і по 2 на рік), але в 2000-2008 проїзд був 50 копійок і не дорожчав! 50 копійок при курсі 5 це було 10 центів. Чому тоді метро не було збитковим і навіть на станції нові вистачало?
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13.05.2021 18:07 Відповісти
При Омелі їх будували за кошти державного бюджету. Нафіга платникам податків не киянам будувати вам метро? Зараз метро на комунальному бюджеті і як бачимо, збиткове.
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13.05.2021 20:42 Відповісти
За кошти державного бюджету метро будували при Жопові (бо при Космосі бабки розікрали), а при Омелі основні кошти йшли все ж з міського бюджету... Просто при Омелі у Києва не забирали щороку мільярди у держбюджет, як зараз, а тому була можливість і метро дотувати, і комунальні підприємства. Місто тратило на метро свої ж зароблені гроші, а зараз якраз київські кошти підтримують некиян!

Ось пруф, якщо що:

http://solor.gov.ua/info/0/14996
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13.05.2021 21:48 Відповісти
Требую сменить руководство этих двух контор на эффективное!
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13.05.2021 17:57 Відповісти
з цього треба починати!
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13.05.2021 18:04 Відповісти
+100500000!!!
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14.05.2021 11:19 Відповісти
Фуксам надо ДОБАВИТЬ? Или понять где деньги Зин? Ну можно ручку шариковую купить за три гривни ,а можно за пять тысяч. Пора ,наверное начать разбираться КУДА ТРАТЯТ деньги,прежде чем орать что их нет.
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13.05.2021 18:05 Відповісти
А порожняком гонять транспорт при дурантине смогли. А безмасчников не пускать, а пропуска проверять? Не надо дебилов во власти слушать - а сейчас пусть кличко-дурко с ущербным шмыгаленышем вывалят бабки им вместе с полицией
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13.05.2021 18:46 Відповісти
Если уменьшился пасажиропоток, то логично бы и уменьшить количество транспорта. Проезд был 2 грн - курс был 8грн, курс 28грн - проезд 25грн хотят, где логика? О каких 17к грн з.п. они говорят? таких з.п. нет и многие вообще работу потеряли. Нет, ну если у чиновника 100к, а у 7 дворников по 5к, по в среднем 16975грн. Люди просто будут ездить по крайне необходимости. Любому дураку известно что, если повышать бесконтрольно, то меньше людей поедут, и тому много примеров, когда уже всё посчитали, подняли и вместо 80% прироста прибыли получили 10% и обломались и в итоге только хуже, потому как человек может бы и ехал, но в итоге 2-3 остановки уже можно и пешком пройти. Подняли цены на электричество, люди массово начала экономить и закупать энергосберегающие лампы и т.д. - и подняли электричество в два раза по сути до 1,68 грн, а получили в итоге прирост по деньгами сильно меньше ожидаемого, т.к. у людей тупо нет прироста денег. Люди тотально начнут экономить и в итоге вся эта система коллапсирует, или проще говоря разорится и это нужно понимать. Есть правила рынка и больше чем у людей есть денег не вытащить.
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13.05.2021 19:03 Відповісти
Ти знаєш когось хто працює повний день, 5 днів у тиждень, менше ніж за 15?
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13.05.2021 20:44 Відповісти
Что значит знаешь, да большинство украинцев получает меньше 15, даже средняя по больнице только 13, и это грязными.
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13.05.2021 20:59 Відповісти
А я таких не знаю. Навіть студенти заробляють на кафе більше
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13.05.2021 21:04 Відповісти
Зарплата продавця в АТБ - 12 тис., у Києві об'яви в магазинах висять!
А зарплати лікарів? Там ж реформу до кінця не провели, а тому 15 тис. мають лише сімейні лікарі, а профільні спеціалісти (окулісти, лори, урологи і тд) мають менше 10 тис.
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13.05.2021 23:12 Відповісти
Менше ніж на 1 к євро, у нас в регіоні лікарі не живуть. До чого тут зарплата, хабарі ми відмінусовуємо?
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14.05.2021 11:52 Відповісти
Ну мова ж про зарплати ніби йде...

І хабарі мають хірурги чи анестезіологи в лікарнях, а не окулісти в районній поліклініці - вони б може б і хотіли брати, але нема за що!
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14.05.2021 11:56 Відповісти
Як не має за що? Такі вони значить лікарі. До гарного окуліста не так вже й легко потрапити.
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14.05.2021 19:32 Відповісти
Знаю и много, сам так работал, з.п. была минималка, энергетика РЕС, добро пожаловать, опасно, часто и ночами и субботами, и более 8 часов в день, каждый месяц или хоронили или еще что, линии старые и опасно, увидите машину РЕС - можете сами спросить о з.п., массово уволилась молодежь и уехали в Польшу. О студентах написали ерунду и официантах, т.к. не знаете, может в Киеве 14к и можно заработать, но учитывайте что рабочий день с 11.00 до 2.00, часто 16 часов и если разделить по нормальному, то уже не 14 000грн, а 7 000грн, дальше могут уйти и плати, разбить и плати, нервы вытрепать по самое не хочу и т.д., работала знакомая и я прекрасно это видел, когда за 14 000 если поделить на 8 часов, то получалось 30+дней, по сути без выходных и долго там не держатся, просто не выдерживают, не думали головой почему официанты постоянно меняются при такой з.п.? потому как долго в том дурдоме не выдержать даже за 14 000 грн, хотя по пересчету на моточасы там половина, но плевать, видят только цифру )))
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03.06.2021 22:26 Відповісти
Нах.рена мені зарплати у Києві? Це для мене не показник. Я пишу про зарплати в своєму регіоні. Я вас що примушував у РЕС працювати? Ідіть електриком шабаште, за точку ціни виставляйте. не бачив жодного голодного електрика...
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04.06.2021 13:25 Відповісти
Минулого тижня із людиною з Києва як раз розмовляв. Зарплати і 2 і 3 к євро, в конверті звісно. Щодо Польші, то що там можно заробити, срані 600-700 євро чистими?
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04.06.2021 13:27 Відповісти
Муниципальный транспорт во всем мире убыточен, он выполняет иную экономическую роль, нежели сиюминутная прибыль.
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13.05.2021 19:07 Відповісти
У вас є бюджет Києва ви і вирішуйте на що його витрачати. Хочете на дотації метро, або садочки, лікарні, дитячі майданчики... Головне, що на це метро перестали витрачати наші кошти (не киян).
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13.05.2021 21:06 Відповісти
Нема питань, якби у Києва не забирали мільярди гривень щороку, то коштів вистачило б на метро, лікарні чи садочки! Я теж хочу, щоб на метро витрачали гроші киян, але тоді треба, щоб і некияни не витрачали гроші киян!
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13.05.2021 23:08 Відповісти
Это откровенный наезд на Кличко со стороны ЗЕленой блевотины! Очернить его в глазах киевлян! Пустили грязный шум, Хотят мэра Киева сделать крайним, якобы он хочет повысит тарифы! Ничего повышаться не будет! Все вбросы!
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13.05.2021 23:42 Відповісти
кличко далеко не белый-пушистый , чтобы его очернять ...
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14.05.2021 00:32 Відповісти
вот интересно было бы услышать мнение городских властей Кривого Рога по поводу таких поднятий тарифов на проезд
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14.05.2021 03:42 Відповісти
Раз терпят нафтогаз с их кобелиными зарплатами то и на тарифы не обижайтесь . Это следствие для терпил и ждунов. Ну а остальной челяди тараканьи бега и призы причтаются Такую селявуху мы себе устроили сами.
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14.05.2021 09:35 Відповісти
 
 