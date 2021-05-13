SkyUp перевез полмиллиона пассажиров с начала года

Авиакомпания SkyUp Airlines по результатам января-апреля 2021 года перевезла 546 665 пассажиров.

За четыре месяца года 426 598 пассажиров были перевезены чартерными рейсами, 119 289 – регулярными, передает Интерфакс-Украина.

Всего за четыре месяца текущего года SkyUp выполнила 3 224 пассажирских рейсов и перевезла 267,78 тонны груза.

"В апреле мы выполнили 836 пассажирских рейса, что на 128 рейсов больше, чем месяцем ранее. Чартерных рейсов – 558, регулярных – 278", – указано в сообщении перевозчика.

По результатам апреля SkyUp перевезла 138,1 тыс. пассажиров: 105,2 тыс. пассажиров были перевезены чартерными рейсами, 32,9 тыс. – регулярными рейсами.

В перевозках были задействованы девять самолетов компании.

Напомним, Госавиаслужба Украины приказом №715 от 6 мая аннулировала права лоукостера SkyUp на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.