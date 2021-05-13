В Украине насчитали больше 8 тысяч легальных миллионеров

По предварительным итогам декларационной кампании доходы в сумме более 1 млн грн задекларировал 8 451 человек, что на 6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Кроме того, более 1 млрд грн доходов задекларировал житель Киева.

Традиционно наибольшее количество миллионеров числится в Киеве (3 375), Днепропетровской (684), Харьковской (595) и Киевской (540) областях.

Всего миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн. На уплату налога на доход физлиц определено 1,6 млрд грн, военного сбора – 11,1 млн грн.

Больше всего налогов заплатит житель Киева из доходов, полученных за пределами Украины, – почти 80 млн грн (66,5 млн грн НДФЛ и 11,1 млн грн военного сбора).

Всего, по оперативным данным, доходы, полученные в течение 2020 года, задекларировали почти 472 тыс. человек.

Активнее всего декларации заполняли жители Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

По результатам 2020 года граждане заплатят в бюджет 2,5 млрд грн налога на доход и 360,1 млн грн – военного сбора.

Как сообщалось, по итогам декларационной кампании 2020 года почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с 2019 годом.