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Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

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Зеленский подписал законы о льготной растаможке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах.

Соответствующие законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов, сообщает пресс-служба главы государства. 

Отмечается, что согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро.

В Офисе президента добавили, что такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной. Также по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Однако, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис президента


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Топ коментарі
+7
Осел и Ко лишний раз подтвердили , что таких идиотов кроме как в Украине не где невозможно найти. Только полный идиот , может устраивать льготы для людей нарушающих законы страны , при этом нагибать по полной программе честных и законопослушных граждан. То есть всем объяснили , что только ЛОХИ соблюдают законы в Украине , а Осел у нас естественно не лох.
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13.05.2021 20:19
+4
Зеленский делает какие то половинчастые временные решения, а не решает вопрос в целом и для всех. Взять ту же амнистию для спящих ФОПов. Почему амнистия была только пару месяцев в прошлом году (июнь-июль)? Почему в целом не отменить указ Порошенко от 2017 года, т.к. если ФОП не получал доход, следовательно и платить не с чего?
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13.05.2021 13:01
+3
Это называется дешёвый популизм А что ещё он умеет, кроме таких финтов, дабы на некоторое время задобрить лохторат?
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13.05.2021 20:34
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Зеленский делает какие то половинчастые временные решения, а не решает вопрос в целом и для всех. Взять ту же амнистию для спящих ФОПов. Почему амнистия была только пару месяцев в прошлом году (июнь-июль)? Почему в целом не отменить указ Порошенко от 2017 года, т.к. если ФОП не получал доход, следовательно и платить не с чего?
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13.05.2021 13:01 Відповісти
а зачем тогда ФОПа оформлял? ФОПы платят себе на пенсию жалкие 1320 грн, если ты такой ФОП что даже эту сумму заработать не в состоянии, то закрывай ФОП и иди работать на дядю, бизнесмен ****
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14.05.2021 00:18 Відповісти
Не грамотный, не культурный и явно с головой не дружишь. За Порошенко обиделся, что начал г лить не понимая сути, ылита? Это ведь так по европейски, куда мы стремимся. Кто ты такой вообще, чтобы определять жалкие, не жалкие 1320 грн. По себе не суди о других, ватный мальчик.
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14.05.2021 10:59 Відповісти
Ну раз ФОП не получал доход и платить налог не с чего, тогда пусть не требует от государства пенсию. Охерели все, налоги платить никто не хочет, а за пенсией первые бегут
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14.05.2021 08:22 Відповісти
Открою секрет - если взносы не платил, те месяцы в стаж не идут. Яркий пример - "карантинные льготы". Можно было не платить ЕСВ, но надо было это отражать в отчете и тогда в стаж эти месяцы не засчитывали и в расчете пенсий их не будет. А вишенка на торте - если ты в годовом отчете таки указал ЕСВ за все месяцы, то налоговая присылает письмо о недоимке по ЕСВ и всё равно заплатиш. Мало того, если в отчете допустил ошибку и к примеру написал больше, чем надо, то придется оплатить всё, что указал - других вариантов просто нет.
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14.05.2021 10:08 Відповісти
Ездите на "Жигулях" и не в чём себе не отказывайте.
И защищайте окружающую среду "можновладців".
Алілуйяаа!
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13.05.2021 20:14 Відповісти
Тут не в жигулях или мерсах дело , а в том , что если уже хотели сделать льготы на растаможку авто , то их надо было делать для всех просто ограничить действие закона одним годом , а так мы имеем ситуацию , когда тот кто не хотел платить таможенные пошлины получают льготы , а кто вел себя честно , того и дальше доят как дойную корову.
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13.05.2021 20:35 Відповісти
Осел и Ко лишний раз подтвердили , что таких идиотов кроме как в Украине не где невозможно найти. Только полный идиот , может устраивать льготы для людей нарушающих законы страны , при этом нагибать по полной программе честных и законопослушных граждан. То есть всем объяснили , что только ЛОХИ соблюдают законы в Украине , а Осел у нас естественно не лох.
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13.05.2021 20:19 Відповісти
Это называется дешёвый популизм А что ещё он умеет, кроме таких финтов, дабы на некоторое время задобрить лохторат?
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13.05.2021 20:34 Відповісти
Даже если все евробляхеры за него проголосуют , это ему хрен поможет , когда все зелебобики получат счета по 3 гр за киловат , а чеки на продукты уже прямо сей час им объясняют , как их кинули , ну как ростовского лоха или даже круче.
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13.05.2021 20:38 Відповісти
Популисты во власти-стагнация экономики Украины в течении 30 лет. Давай, гноби налогами работающих и платящих налоги и делай подарки за их счет организованным в шоблы "спритникам".
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13.05.2021 20:38 Відповісти
Одних приручит других оттолкнет .тех кого озлобит этим в разы больше .рейтинг в ноль зелин .
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14.05.2021 08:35 Відповісти
"которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года" - а остальным сасать. Уж если что-то вводите, делайте правила едиными, а то выходит так, что перекупы понатаскали металлолома, а теперь хотят его легализовать, но так, чтобы народ не ринулся сегодня искать себе свежие машины, а а покупал то говно, которое успели навезти. Вся это "автоевросила" - сборище перекупов, имеющих навар от подобных недорешений, и полезных идиотов, которые не понимают, что хорошая машина не может стоить дёшево ни у нас, ни в Европе.
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14.05.2021 10:01 Відповісти
вангую что следующей целью АвтоЕвроСилы и ее стада любителей пропуканого умершего еще под немецким дедом еврокорча должно стать требование от властей обнулить пошлины на автозапчасти. Им же теперь корчи надо ремонтировать начинать, перед техосмотрами, которые Зеля планирует ввести
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14.05.2021 11:13 Відповісти
 
 