В Украине зафиксировали 6 813 новых случаев COVID-19

На утро 13 мая в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 289 детей и 160 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 2 569 человек, умерло 346 пациентов, выздоровело – 19 507. При этом совершили 89 490 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ривненской (459) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 135 886 человек, выздоровело – 1 816 643, летальных случаев зафиксировали 47 333, провели 9 756 402 теста.

В то же время, сообщил министр, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 901 107 человек, за прошедшие сутки – 20 386.

Днем ранее, 12 мая, сообщили о 4 538 новых случаях заболевания, 11 мая – о 2 208 случаях.