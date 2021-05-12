"Укрпошта" построит сортировочный центр за $50 миллионов

"Укрпошта" объявила тендер на строительство первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра в Киевской области.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.

"От планов, кредитов и обсуждений мы перешли к конкретике и сегодня объявили тендер на постройку первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра "Укрпошты" в Киевской области. После этого всего два шага: закладка фундамента и начало операций", - написал Смелянский.

По его словам, договор стройки - "под ключ" до $50 млн, с гарантией и эксплуатацией.

"Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпошты", - добавил Смелянский.

Тендер будет проходить на площадке ProZorro. Конечный срок подачи тендерных предложений - 6 июня 2021 года.