"Укрпошта" построит сортировочный центр за $50 миллионов
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"Укрпошта" объявила тендер на строительство первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра в Киевской области.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.
"От планов, кредитов и обсуждений мы перешли к конкретике и сегодня объявили тендер на постройку первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра "Укрпошты" в Киевской области. После этого всего два шага: закладка фундамента и начало операций", - написал Смелянский.
По его словам, договор стройки - "под ключ" до $50 млн, с гарантией и эксплуатацией.
"Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпошты", - добавил Смелянский.
Тендер будет проходить на площадке ProZorro. Конечный срок подачи тендерных предложений - 6 июня 2021 года.
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