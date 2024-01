Истек срок давности: Суд закрыл дело о нарушениях при приватизации "Мотор Сичи"

Бывшему председателю Фонда государственного имущества Владимиру Прядко предъявили подозрение в служебной халатности при проведении приватизации "Мотор Сичи" в 1993 году. Однако Печерский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Согласно решению суда, с ходатайством освободить подозреваемого от уголовной ответственности обратился прокурор, передает РБК-Украина.

По данным следствия, которое началось только в текущем году, в 1993 году при приватизации бывшего государственного завода "Моторостроитель" в Запорожье, который был переименован в "Мотор Сич", был допущен ряд незаконных действий.

В частности, глава Фонда госимущества Прядко нарушил сроки формирования комиссии по приватизации, а также незаконно назначил представителем ФГИ в инвентаризационной комиссии гендиректора "Мотор Сичи".

Кроме того, следствие считает, что сама инвентаризация была проведена с нарушением норм и регламентов и с занижением стоимости активов предприятия.

Однако, несмотря на допущенные нарушения, Прядко утвердил пакт оценки имущественного комплекса с заниженными показателями, а затем утвердил план приватизации.

"Заключением от 16 марта 2021 года специалистов Государственной аудиторской службы установлены нарушения предприватизационного и приватизационного процесса ГП "Мотор Сич" из-за минимизации стоимости приватизации государственного имущества, занижения размера уставного фонда более чем в 30 раз, чем государству нанесен ущерб (вред) в размере не менее на сумму 18,37 млрд грн", – говорится в судебном решении.

Однако прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении подозреваемного от уголовной ответственности, указав, что срок привлечения к ответственности за это преступление составляет 5 лет и он закончился.

В связи с этим Печерский суд освободил Владимира Прядко от уголовной ответственности и закрыл дело. Сам обвиняемый своей вины в преступлении не признал, но ходатайство поддержал. Он мотивировал это пожилым возрастом (73 года) и неудовлетворительным состоянием здоровья.

Владимир Прядко в 1991 году стал первым в истории независимой Украины председателем Фонда госимущества. Он занимал эту должность до августа 1994 года.

Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Санкции также были введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".

Акции "Мотор-Сич" также находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.