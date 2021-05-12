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Польская PGNiG покупает компанию для добычи газа на Львовщине

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Польская PGNiG покупает компанию для добычи газа на Львовщине

Польская компания PGNiG SA планирует приобрести свыше 50% в ООО "Карпатыгазвыдобування", принадлежащей украинской группе компаний "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ").

Соответствующая концентрация будет рассмотрена на заседании Антимонопольного комитета Украины 13 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014") владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь (Львовская область).

Как сообщалось, ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы. Начало разведки газа в Украине PGNIG заявила на первую половину 2021 года.

Назадолго перед этим управляющие партнеры группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый и Дейл Перри стали конечными бенефициарными владельцами соответственно 51% и 49% ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области. Мудрый также был назначен директором "Карпатской индустриальной группы 2014". 

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Может xоть поляки начнут наконец то сланцевый газ в Украине добывать! Польская PGNiG покупает компанию для добычи газа на Львовщине - Цензор.НЕТ 8780
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12.05.2021 23:17 Відповісти
Нема сланцевого газа во Львовской губернии. Он есть в Харьковской. ***, поляки, которые учились в Ив-Франковском институте нефти и газа будут теперь показывать нам как добывать газ во Львовской области..
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13.05.2021 09:35 Відповісти
львовской губернии)))) мокша ты из за какого поребрика вылез? уже давно доказано что сланцевого газа на западе страны есть много.
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13.05.2021 17:59 Відповісти
Смешной кацап, обозвал мокшей и набросал дебильных ссылок на кацапские сайты. У тебя, урод, видимо совсем мозги увяли. Все проекты по разработке сланца, которые экономически обоснованы были на востоке Украины. И этим бы должен заниматься, по-моему, Shell. Из-за чего кацапы и развязали войну. Остальную фантастику затосуй себе в зад.
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15.05.2021 02:24 Відповісти
ти дибілуватий ватан)))) на львівщині вже видобувають газ горизонтальним бурінням, я працюю там, тому іди накуй кацапчук.
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19.05.2021 11:47 Відповісти
Необразованный рагуль. иди учи, что такое метод гидравлического разрыва. Такие бурильщики вроде тебя еще в 90-х бурили так, что бур в Венгрии выходил. Бури дальше. Может ты не только в буру умеешь? Так шо твоє місце глибоко в козлячій сраці, мурло жлобське.
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21.05.2021 12:47 Відповісти
ну вот и рагуль и губернии)))) мокша так из какой губернии ты строчишь, калужской или тамбовской?)))))
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21.05.2021 19:26 Відповісти
що там на рахунок Львовской губернии? ти мокша із якої калуги запоребрікової?)))))
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21.05.2021 09:42 Відповісти
И еще хочу ошибаться, но насколько я знаю, такая совместная деятельность путь к коррупционным схемам, когда путем переброски дебета скважин с последующим откатом, получают большие карманные деньги
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13.05.2021 09:38 Відповісти
Мой вам совет панове- не связывайтесь. Кинут
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13.05.2021 13:51 Відповісти
 
 