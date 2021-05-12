Задолженность населения за коммуналку начала сокращаться, – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года сократилась на 3,5% к февралю и составила 71,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В целом в марте украинцы уплатили за жилкомуслуги 26,9 млрд грн, что составило 117,7% начисленной за тот месяц суммы.

Задолженность за поставленную электроэнергию в марте составила 7,8 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Ивано-Франковской (164,7% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Полтавской (152,9%) и Закарпатской (152,7%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Херсонской, Донецкой, Луганской, Одесской, Кировоградской областях и в Киеве (91-100% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 12,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуг на общую сумму 102 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 61,1 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, по данным Госстата, население Украины в феврале заплатило за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд грн (91,3% начисленных за этот период сумм). В итоге на начало марта общая сумма коммунальных долгов составила 82,1 млрд грн (на начало февраля - 81 млрд грн).