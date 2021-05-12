Кабмин продлит кредитное соглашение с ЕИБ по строительству ЛЭП для Киева на 3 года

Кабинет министров принял решение уполномочить министра финансов Сергея Марченко подписать изменения в финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту строительства высоковольтной воздушной линии электропередач (ВЛ) Ривненская АЭС-Киевская с целью его продления с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года.

Соответствующее решение было принято на заседании 12 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая достигнутую экономию бюджета проекта, полученную по результатам проведения международных конкурсных торгов, появилась возможность за счет неиспользованного остатка средств займа в рамках действующего проекта профинансировать дополнительный компонент – реконструкцию подстанции (ПС) 330 кВ Броварская", − указано в пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения президента Украины, одобренному правительством.

Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ с целью реализации проекта сооружения ВЛ Ривненская АЭС-Киевская подписано 8 октября 2008 года, в рамках которого банк предоставил Украине кредит 150 млн евро.

ВЛ Ривненская АЭС-Киевская должна обеспечить устойчивую работу Киевского энергоузла и увеличить выдачу мощности Ривненской АЭС к центральным и восточным регионам Украины.