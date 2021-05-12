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Кабмин готовится взять под контроль оборот криптовалют до конца года

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Кабмин готовится взять под контроль оборот криптовалют до конца года

Кабинет министров ожидает в октябре-декабре 2021 года разработки законодательства по регулированию оборота виртуальных активов.

Соответствующие планы содержатся в принятом на правительственном заседании 12 мая проекте постановления "Об основных направлениях развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма до 2023 года", передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, план мер по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, предусматривает усовершенствование законодательства в сфере финмониторинга, повышение деятельности правоохранительных органов в этом направлении, а также международное сотрудничество по борьбе с отмыванием таких доходов.

Так, до 2023 года предусматривается введение автоматического обмена информацией в электронном виде между правоохранительными, разведывательными органами и Госфинмониторингом.

Кроме того, Минфин, Минэкономики, Госфинмониторинг и ФГИ обязаны сопровождать в Верховной Раде рассмотрение законопроекта относительно брокерской деятельности в сфере недвижимости до принятия его в целом.

В плане также содержтся намерение усовершенствовать законодательную базу по регулированию работы казино и азартных игр.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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