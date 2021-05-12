Налоговая милиция проводит обыски в "Киевавтодоре" по делу о тендерах на 1,9 миллиарда

Киевская городская прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в городе Киев на сумму более 18 млн грн.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, частная компания - регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" на общую сумму более 1,9 млрд грн - осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.

При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ.

В ходе проведенных накануне обысков у подрядных организаций, задействованных в противоправной схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн ​​грн, компьютерная техника и печати предприятий.

12 мая по адресу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводятся обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Корпорация входит в сферу управления исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).