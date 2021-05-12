"Укрпошта" продолжит доставлять пенсии в села без банкоматов, – Шмыгаль

Переход к получению пенсий через банки будет постепенным и "Укрпошта" будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты без банкоматов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге в Черниговской области, передает Укринформ.

"Что касается продолжения начатой ​​стратегии в государстве "пенсия на карточки" – это так сказать, мы убираем наличные там, где это удобно. Этапность такова – большие города, города со 100 тысячами и более населения. В тех населенных пунктах, где плотность населения не позволяет, например, иметь банковское отделение или иметь по крайней мере банкомат, конечно там пенсия будет привозиться через почту, как и привозилась. Мы пенсионерам даем право иметь карточку там, где это удобно и возможно получить услугу. Там где это сегодня по объективным обстоятельствам невозможно, конечно, будет "Укрпошта" привозить", – рассказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что "Укрпошта" завершает в этом году организацию мобильных отделений, после чего у компании будет более 500 автомобилей для организации подвоза документов, почты и средств.

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Как сообщалось, 1 апреля Кабмин принял постановление, которым предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме людей с инвалидностью первой группы, пенсионеров старше 80 лет и лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Однако уже в конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство.

Перед этим Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.