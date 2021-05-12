Налоговая милиция проводит обыски на втором коммунальном предприятии Киева за день

Государственные фискальная служба (ГФС, координирует работу налоговой милиции) в среду, 12 мая, проводит обыски в помещениях КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятий.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн (ч. 3 ст. 212 УК Украины), сообщает пресс-служба ГФС.

По данным следствия, частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченных к работам по замене уличного освещения в Киеве с целью завышения стоимости работ и дальнейшего получение наличных средств.

Во время обысков налоговая милиция планирует изъять первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерную технику и печати предприятий, привлеченных к организации схемы.

Как сообщалось, 12 апреля налоговая милиция ГФС также проводит обыск в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках расследования дела о неуплате налогов в размере около 20 млн грн.

Кроме того, 12 мая Подольская окружная прокуратура Киева с киевским управлением спецрасследований Национальной полиции проводят обыски в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения более 10,5 млн грн.

Накануне Киевская городская прокуратура провела обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленбуд" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн грн.