Кабмин выделил 59 миллионов на создание лаборатории по контролю качества вакцин

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Национальной академии наук на создание современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, на эти цели в госбюджете предусмотрено 58,6 млн грн.

"Создание современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами позволит разрабатывать достаточное количество диагностикумов, генного инструментария и прототипов вакцин, а также контролировать их качество", – сказано в сообщении.

Согласно решению правительства, бюджетные средства будут направлены на:

создание на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами;

приобретение новейшего и модернизацию существующего научного оборудования с целью оснащения специализированной лаборатории;

аккредитацию специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами.