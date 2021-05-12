НАБУ объявило в розыск главу департамента "Приватбанка" времен Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшую главу департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елену Бычихину, которая также была первой замглавы правления связанной с банком СК "Ингосстрах".

Об этом сообщается на сайте НАБУ в разделе "Розыск".

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве №12017040000000531 от 6 марта 2017 года по факту растраты средств "Приватбанка", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Впоследствии детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций по второму делу о растрате 8,2 млрд грн средств банка накануне национализации.